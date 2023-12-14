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        Sivasspor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 15:31 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:31
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        Sivasspor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra ayak tenisi oynadı. Antrenman orta sonlandırma ve dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

        RAMS Başakşehir ile EMS Yapı Sivasspor, 19 Aralık Salı günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

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