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        Akıncılar'da "Dünya İnsan Hakları Günü" etkinliği düzenlendi

        Akıncılar ilçesinde "Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 10:31 Güncelleme: 14.12.2023 - 10:38
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        Akıncılar'da "Dünya İnsan Hakları Günü" etkinliği düzenlendi
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        Akıncılar ilçesinde "Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Akıncılar İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'ndaki programa Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş, Sivas Baro Başkanı Fatih Sevim ve davetliler katıldı.

        Programda insan haklarının tarihsel gelişimi hakkında sunum yapıldı.

        Sunum sonrası Kaymakam Açıkbaş ve Barosu Başkanı Sevim, öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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