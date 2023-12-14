Akıncılar'da "Dünya İnsan Hakları Günü" etkinliği düzenlendi

Akıncılar ilçesinde "Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Akıncılar İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'ndaki programa Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş, Sivas Baro Başkanı Fatih Sevim ve davetliler katıldı.

Programda insan haklarının tarihsel gelişimi hakkında sunum yapıldı.

Sunum sonrası Kaymakam Açıkbaş ve Barosu Başkanı Sevim, öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.

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