Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta 200 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 200 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Sivas'ta 200 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 200 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Koyulhisar ile Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında durdukları araçta arama yaptı.


        Aramada, çuvalların içerisinde poşetler halinde 200 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü G.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        Almanya'da vatandaşlık için 8 yıl ikamet talebi
        Almanya'da vatandaşlık için 8 yıl ikamet talebi
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        Boşandılar
        Boşandılar
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon

        Benzer Haberler

        Uzmanı açıkladı, oruç spora engel değil Dr. Öğr. Üyesi Erkan Konca: "Perfor...
        Uzmanı açıkladı, oruç spora engel değil Dr. Öğr. Üyesi Erkan Konca: "Perfor...
        Sivas Valisi Şimşek, spor malzemesi dağıtımına katıldı
        Sivas Valisi Şimşek, spor malzemesi dağıtımına katıldı
        Uzmanı açıkladı: "Oruç tutmak vücudu dinlendirip birçok fayda sağlıyor"
        Uzmanı açıkladı: "Oruç tutmak vücudu dinlendirip birçok fayda sağlıyor"
        Sivas'ta Mukaddes Emanetler Sergisi'nde uzun kuyruklar oluştu
        Sivas'ta Mukaddes Emanetler Sergisi'nde uzun kuyruklar oluştu
        Sivas'ta 1 ton 337 kilo kaçak tütün ele geçirildi
        Sivas'ta 1 ton 337 kilo kaçak tütün ele geçirildi
        Sivas Numune Hastanesinde robotik yürüme rehabilitasyon cihazı hizmete sunu...
        Sivas Numune Hastanesinde robotik yürüme rehabilitasyon cihazı hizmete sunu...