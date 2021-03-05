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SİVAS
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Sivas’a gelen 3 gün evden çıkamayacak Sivas İl Hıfzıssıhha Kurulu korana virüs tedbirleri kapsamın da, yurt dışından ve il dışından kente gelenler için 3 gün süresince bulundukları ikametten ayrılmama kısıtlaması getirdi
05 Mart 2021 Cuma, 15:54 İHA

Sivas’a gelen 3 gün evden çıkamayacak Sivas İl Hıfzıssıhha Kurulu korana virüs tedbirleri kapsamın da, yurt dışından ve il dışından kente gelenler için 3 gün süresince bulundukları ikametten ayrılmama kısıtlaması getirdi
Sivas'a dışarıdan gelenlere, 3 gün kısıtlaması / Ek fotoğraf
05 Mart 2021 Cuma, 16:00 DHA

Sivas'a dışarıdan gelenlere, 3 gün kısıtlaması / Ek fotoğraf
Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
05 Mart 2021 Cuma, 16:00 DHA

Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Yiğidolar, Galatasaray maçına iddialı hazırlanıyor
05 Mart 2021 Cuma, 15:00 İHA

Yiğidolar, Galatasaray maçına iddialı hazırlanıyor
Sivas'a dışarıdan gelenlere, 3 gün kısıtlaması
05 Mart 2021 Cuma, 16:00 DHA

Sivas'a dışarıdan gelenlere, 3 gün kısıtlaması
Gümrük kaçağı 5 ton çay böyle imha edildi Sivas’ta yaklaşık 10 yıl önce gümrük kaçağı olarak ele geçirilen 5 ton kuru çay ekipler tarafından imha edildi
05 Mart 2021 Cuma, 14:00 İHA

Gümrük kaçağı 5 ton çay böyle imha edildi Sivas’ta yaklaşık 10 yıl önce gümrük kaçağı olarak ele geçirilen 5 ton kuru çay ekipler tarafından imha edildi
Tarımsal desteklemelerdeki artış çiftçilerin yüzünü güldürdü Sivas’ta mazot ve gübre desteğinin 35 TL olması çiftçilerin yüzlerini güldürdü
05 Mart 2021 Cuma, 14:00 İHA

Tarımsal desteklemelerdeki artış çiftçilerin yüzünü güldürdü Sivas’ta mazot ve gübre desteğinin 35 TL olması çiftçilerin yüzlerini güldürdü
Başkan Çiftçi normalleşme denetimlerini sürdürdü
05 Mart 2021 Cuma, 14:00 İHA

Başkan Çiftçi normalleşme denetimlerini sürdürdü
Covid-19 kilolarını köyle atıyorlar Sivas’ın Altınyayla ilçesi ve köylerinde Covid-19 sürecinde kilo alan kadınlar ve erkekler ilçe kaymakamlığının öncülüğünde fitness salonunda antrenman yaparak zayıflamaya çalışıyorlar
05 Mart 2021 Cuma, 11:00 İHA

Covid-19 kilolarını köyle atıyorlar Sivas’ın Altınyayla ilçesi ve köylerinde Covid-19 sürecinde kilo alan kadınlar ve erkekler ilçe kaymakamlığının öncülüğünde fitness salonunda antrenman yaparak zayıflamaya çalışıyorlar
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Namaz Vakitleri SİVAS Namaz Vakitleri
Karabağ bölgesi belgesel oluyor Cumhuriyet Üniversitesi ile AZTV arasında imzalanan iş birliği ile Karabağ bölgesini konu alan belgesel filmi çekilecek
05 Mart 2021 Cuma, 11:00 İHA

Karabağ bölgesi belgesel oluyor Cumhuriyet Üniversitesi ile AZTV arasında imzalanan iş birliği ile Karabağ bölgesini konu alan belgesel filmi çekilecek
Sivasspor’da Claudemir şoku! 2 hafta yok
04 Mart 2021 Perşembe, 22:00 İHA

Sivasspor’da Claudemir şoku! 2 hafta yok
Sivasspor’dan Galatasaray maçı öncesi “Endişeliyiz!” açıklaması
04 Mart 2021 Perşembe, 19:00 İHA

Sivasspor’dan Galatasaray maçı öncesi “Endişeliyiz!” açıklaması
Esnafı denetleyen Vali Ayhan: Sivas, maviye en yakın il (2)
04 Mart 2021 Perşembe, 20:00 DHA

Esnafı denetleyen Vali Ayhan: Sivas, maviye en yakın il (2)
Sivasspor'dan 'endişeliyiz' paylaşımı
04 Mart 2021 Perşembe, 19:00 DHA

Sivasspor'dan 'endişeliyiz' paylaşımı
Sivas maviye talip Sivas Valisi Salih Ayhan ilde vaka sayılarının yüz güldürdüğünü söyleyerek, “Tekrar bir kısıtlamaya gitmemek, esnaflarımızın tekrar kepenk kapatmaması için sorumsuzluk gösterenlere cezai işlem uygulayacağız’’ dedi
04 Mart 2021 Perşembe, 18:00 İHA

Sivas maviye talip Sivas Valisi Salih Ayhan ilde vaka sayılarının yüz güldürdüğünü söyleyerek, “Tekrar bir kısıtlamaya gitmemek, esnaflarımızın tekrar kepenk kapatmaması için sorumsuzluk gösterenlere cezai işlem uygulayacağız’’ dedi
Yiğidolar’ın yenilmezlik serisi 5 maça yükseldi
04 Mart 2021 Perşembe, 18:00 İHA

Yiğidolar’ın yenilmezlik serisi 5 maça yükseldi
2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Sakaryaspor: 2
04 Mart 2021 Perşembe, 18:00 İHA

2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Sakaryaspor: 2
Zabıt katiplerinden, hukukçu Ramazan Arıtürk'e tepki
04 Mart 2021 Perşembe, 16:00 DHA

Zabıt katiplerinden, hukukçu Ramazan Arıtürk'e tepki
Esnafı denetleyen Vali Ayhan: Sivas, maviye en yakın il
04 Mart 2021 Perşembe, 16:00 DHA

Esnafı denetleyen Vali Ayhan: Sivas, maviye en yakın il
Sivas’ta rehavete yer yok Covid-19 vakalarının hızla düştüğü Sivas’ta denetimler aralıksız sürdürülüyor. Sivas Valisi Salih Ayhan’ın da katıldığı geniş kapsamlı denetimlerde 324 ekip ve 3 binin üzerindeki personel görev aldı
04 Mart 2021 Perşembe, 15:00 İHA

Sivas’ta rehavete yer yok Covid-19 vakalarının hızla düştüğü Sivas’ta denetimler aralıksız sürdürülüyor. Sivas Valisi Salih Ayhan’ın da katıldığı geniş kapsamlı denetimlerde 324 ekip ve 3 binin üzerindeki personel görev aldı
Vefat eden şehit kardeşi polis memuru için tören Geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden şehit kardeşi polis memuru için tören düzenlendi
04 Mart 2021 Perşembe, 13:00 İHA

Vefat eden şehit kardeşi polis memuru için tören Geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden şehit kardeşi polis memuru için tören düzenlendi
Kuralları ihlal edenlere ceza STSO Başkanı Mustafa Eken iş yerlerini açan esnaflara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini hatırlatarak, kuralları 2 kez ihlal edenlere cezai işlem uygulanacağını söyledi
04 Mart 2021 Perşembe, 13:00 İHA

Kuralları ihlal edenlere ceza STSO Başkanı Mustafa Eken iş yerlerini açan esnaflara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini hatırlatarak, kuralları 2 kez ihlal edenlere cezai işlem uygulanacağını söyledi
'Selçuklu saraylarından ilki, Sivas'ta olabilir'
04 Mart 2021 Perşembe, 13:00 DHA

'Selçuklu saraylarından ilki, Sivas'ta olabilir'
Covid-19 salgınında 3 kat arttı Psikolog Gizem Yılmaz, pandemi döneminde aile içi huzursuzluğun ebeveyn ile çocuk arasında çatışmalara sebep olduğunu belirterek, salgın döneminde depresif belirtilerin 3 kat arttığını ifade etti
04 Mart 2021 Perşembe, 12:00 İHA

Covid-19 salgınında 3 kat arttı Psikolog Gizem Yılmaz, pandemi döneminde aile içi huzursuzluğun ebeveyn ile çocuk arasında çatışmalara sebep olduğunu belirterek, salgın döneminde depresif belirtilerin 3 kat arttığını ifade etti
Dağcılar, Yıldız Dağı'nın zirvesinde
04 Mart 2021 Perşembe, 13:00 DHA

Dağcılar, Yıldız Dağı'nın zirvesinde
2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı’na tırmanan dağcılar, zirvede Türk bayrağını dalgalandırdı Sivas’ta bir grup dağcı, saatler süren yürüyüşün ardından 2 bin 552 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin zirvesine çıktı. Dağcılar, zirvede Türk bayrağını dalgalandırarak hatıra fotoğrafı çektirdi
04 Mart 2021 Perşembe, 12:00 İHA

2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı’na tırmanan dağcılar, zirvede Türk bayrağını dalgalandırdı Sivas’ta bir grup dağcı, saatler süren yürüyüşün ardından 2 bin 552 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin zirvesine çıktı. Dağcılar, zirvede Türk bayrağını dalgalandırarak hatıra fotoğrafı çektirdi
'Anadolu Gönül Yolu' projesinde bayrak, Yozgat'tan sonra Sivas'ta
04 Mart 2021 Perşembe, 13:00 DHA

'Anadolu Gönül Yolu' projesinde bayrak, Yozgat'tan sonra Sivas'ta
Sivas’ta bayrak teslim töreni düzenlendi 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla İç Anadolu Bölgesinde bulunan tüm illeri dolaşacak Türk Bayrağı Sivas’a ulaştı
04 Mart 2021 Perşembe, 11:00 İHA

Sivas’ta bayrak teslim töreni düzenlendi 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla İç Anadolu Bölgesinde bulunan tüm illeri dolaşacak Türk Bayrağı Sivas’a ulaştı
Yıllardır bekliyorlardı, istekleri oldu Sivas’ın Uzuntepe sakinlerinin uzun yıllardır bekledikleri köy olma hasretleri sona erdi
04 Mart 2021 Perşembe, 11:00 İHA

Yıllardır bekliyorlardı, istekleri oldu Sivas’ın Uzuntepe sakinlerinin uzun yıllardır bekledikleri köy olma hasretleri sona erdi
Profesörden ailelere uyarı, “duygusuz bir nesil yetişiyor” Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, Covid-19 sürecinin; ruhsuz, metanetsiz, duyarsız, maddi ve manevi kültürden yoksun nesillerin yetişmesine zemin hazırladığını söyledi
04 Mart 2021 Perşembe, 11:00 İHA

Profesörden ailelere uyarı, “duygusuz bir nesil yetişiyor” Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, Covid-19 sürecinin; ruhsuz, metanetsiz, duyarsız, maddi ve manevi kültürden yoksun nesillerin yetişmesine zemin hazırladığını söyledi
Kale projesinden tarih çıktı Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kale Projesi kapsamında yapılan kazı çalışmalarında 2 yılda 42 bin parça; Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait eserler bulundu
04 Mart 2021 Perşembe, 11:00 İHA

Kale projesinden tarih çıktı Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kale Projesi kapsamında yapılan kazı çalışmalarında 2 yılda 42 bin parça; Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait eserler bulundu
Yatabare gol sayısını 6’ya yükseltti
03 Mart 2021 Çarşamba, 21:00 İHA

Yatabare gol sayısını 6’ya yükseltti
Demir Grup Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçının ardından
03 Mart 2021 Çarşamba, 21:00 DHA

Demir Grup Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçının ardından