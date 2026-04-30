Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Ulaş'ta çiftçilere kırsal kalkınma ve destekleri anlatıldı

        Ulaş'ta çiftçilere kırsal kalkınma ve destekleri anlatıldı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde çiftçiler kırsal kalkınma ve destekleri konusunda bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 09:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaş Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde çiftçilere 2026 yılı kırsal kalkınma destekleme programı kapsamında sunum yapıldı.

        Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü personelleri, çiftçilere, tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, kapalı alanda bitkisel üretim, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, su ürünleri, arı, ipek böceği yetiştiriciliği ve yenilenebilir enerji yatırımı hakkında sunum yaptı.

        Çiftçilere destek oranı, proje limitleri, kırsal alanda ekonomik kapasitenin geliştirilmesi, tarıma dayalı sanayinin güçlenmesi ve istihdamın arttırılması konusunda bilgi verildi.

        Programa, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan, Ulaş Ziraat Odası Başkanı Ziyettin Gazioğlu, müdürlük personeli, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

