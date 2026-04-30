Ulaş'ta çiftçilere kırsal kalkınma ve destekleri anlatıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde çiftçiler kırsal kalkınma ve destekleri konusunda bilgilendirildi.



Ulaş Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde çiftçilere 2026 yılı kırsal kalkınma destekleme programı kapsamında sunum yapıldı.



Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü personelleri, çiftçilere, tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, kapalı alanda bitkisel üretim, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, su ürünleri, arı, ipek böceği yetiştiriciliği ve yenilenebilir enerji yatırımı hakkında sunum yaptı.



Çiftçilere destek oranı, proje limitleri, kırsal alanda ekonomik kapasitenin geliştirilmesi, tarıma dayalı sanayinin güçlenmesi ve istihdamın arttırılması konusunda bilgi verildi.



Programa, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan, Ulaş Ziraat Odası Başkanı Ziyettin Gazioğlu, müdürlük personeli, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.

