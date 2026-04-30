        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta konuştu:

        BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bir memleketin, bir devletin güvenliği tam olarak sağlanamıyorsa orada özgürlük de olmaz, refah da olmaz." dedi.

        Giriş: 30.04.2026 - 18:46 Güncelleme:
        BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bir memleketin, bir devletin güvenliği tam olarak sağlanamıyorsa orada özgürlük de olmaz, refah da olmaz." dedi.

        Destici, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki "Kesimhane Temel Atma ve Araç Tanıtım Töreni"nde yaptığı konuşmada, BBP'nin birçok kentte belediye seçimlerini kazandığını anımsattı.

        Belediyelerin halkın emaneti olduğunu ve bu gözle bakarak çalıştıklarını vurgulayan Destici, "Devlet malı, yetim malı, millet malı olarak görüyoruz. Elhamdülillah bugüne kadar belediyelerimiz Türkiye'nin çokça konuştuğu meselelerle ilgili hiçbir konuda gündeme gelmedi. Onun için de belediye başkanlarımıza, yönetimdeki arkadaşlarımıza, hepsine sizlerin huzurunda da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Destici, hastaneden sağlığa, eğitimden ekonomiye ve spordan birçok alana Şarkışla'nın ihtiyacı ne varsa hizmet etmek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

        Ülke ve millet olarak bazı alanlarda kendi kendine yetmenin önemli olduğunun altını çizen Destici, şunları kaydetti:

        "Ülke olarak, millet olarak özellikle şu 4 alanda en azından kendi kendinize yeteceksiniz. Birincisi gıda. Rusya-Ukrayna savaşında gördük. Paralarıyla bile ülkeler buğday alamadı. Onun için hayvancılık, tarım, bunlar bizim için insanlık için vazgeçilmezdir. En büyük yatırımın yapılması gereken alanlardır. Bunun için sürekli çiftçinin, üreticinin desteklenmesi, çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV ve KDV alınmaması gerektiğini, tohum, ilaç, ve yem desteğinin artırılması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Dile getirmeye devam edeceğiz. Çünkü gıdayı kendiniz üretemiyorsanız gün geliyor, paranızla dahi alamıyorsunuz. İkincisi ilaç, aşı. Bunu da pandemide gördük. Allah'a şükür şu anda bölgesini ve şehrini söylemeyeceğim ama Türkiye artık çok büyük bir ilaç fabrikasını kuruyor. Üçüncüsü enerji. Amerika-İsrail savaşında, Hürmüz Boğazı kapandı, paranla bile petrol alamıyorsun. Petrol fiyatları artıyor. Ne oluyor? Ekmek fiyatı da artıyor. Pazarda biber fiyatı 300 liraya çıkıyor, domates fiyatı artıyor, et fiyatı artıyor, süt fiyatı artıyor. Dördüncüsü savunma sanayi. Bir memleketin, bir devletin güvenliği tam olarak sağlanamıyorsa orada özgürlük de olmaz, refah da olmaz."

        Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun güvenlik, özgürlük ve refah vaadini yerine getirmek için çalıştıklarını ve siyaset yaptıklarını ifade etti.

        Türkiye'nin en büyük hayvan pazarlarından birine sahip olan Şarkışla'da açılışı yapılan kesimhane ile ilçeye büyük bir kazanım sağladıklarını vurgulayan Destici, "Sadece Şarkışla için değil, bu bölgedeki ilçeler, iller, hayvan üreticilerimiz ve satıcılarımız, alıcılarımız, vatandaşımız için de özellikle sağlıklı güvenli ete ulaşma noktasında önemli bir vazife görecek ve önemli bir boşluğu dolduracaktır." dedi.

        Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin'i de makamında ziyaret eden Destici, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        BBP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun Elmalı köyündeki doğup büyüdüğü anı evini de gezen Destici'ye, programlarında Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da eşlik etti.

