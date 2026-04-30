        Sivas Devlet Tiyatrosu "Donör" adlı oyunu sahneleyecek

        Sivas Devlet Tiyatrosu "Donör" adlı oyunu sahneleyecek

        Sivas Devlet Tiyatrosu, "Donör" adlı tiyatro oyununu seyirciyle buluşturacak.

        Giriş: 30.04.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Branko Ruzic'in kaleme aldığı, Nazlı Gözde Yolcu'nun çevirmenliğini yaptığı ve Saydam Yeniay'ın yönettiği oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 2 Mayıs Cumartesi ise 14.00 ve 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

        Oyunun konusu ise şöyle:

        "Londra'da bir hastanede cerrah olan Anna, bir organ bağışçısıyla operasyon öncesi görüşmeye gider. Ancak bu bağışçı, Balkan Savaşı sırasında bir esir kampında karşılaştığı adamdır. Gece boyunca karanlık geçmişleri gün yüzüne çıkmaya başlar, ikisinin de gerçekte yaşananları değiştirdiği ortaya çıkar. Bu hikayede aşk ve nefret, çaresizlik ve karmaşa iç içe geçiyor, geçmişin anıları bugünü değiştiriyor. Kurban ne kadar acıya kalıcı olarak dayanabileceğini, fail ise baskı mekanizmalarını ve vicdanının varlığını sorgulamaya başlıyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Suudi Arabistan'da Merih-Ronaldo gerilimi!
        Emniyet Genel Müdürlüğüne Ali Fidan atandı
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
