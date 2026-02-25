Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Giriş: 25.02.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Sivas Numune Hastanesinde robotik yürüme rehabilitasyon cihazı hizmete sunuldu

        Sivas Numune Hastanesine ileri teknolojiye sahip robotik yürüme rehabilitasyon cihazı kazandırıldı.


        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, inme, omurilik yaralanması, beyin hasarı ile çeşitli kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları sonrası yürüme yetisini kaybeden hastalara rehabilitasyon imkanı sağlanacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gülsüm Zeynep Fatma Yavuz, robotik yürüme cihazlarının, yürüme yetisini tamamen ya da kısmen kaybetmiş hastaların yeniden adım atmasını sağlayan ve son yıllarda rehabilitasyon alanında önemli katkılar sunan değerli bir teknoloji olduğunu belirtti.

        Bu cihazların yalnızca kaslara yönelik değil, aynı zamanda kas ve beyin arasındaki iletişimin yeniden sağlanması açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Yavuz, tedavi süreci hakkında bilgiler verdi.

        Numune Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Fidan ise hastalara dünyadaki en güncel tedavi yöntemlerini uyguladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Hastanemize kazandırdığımız cihazlardan en yenisi ise robotik yürüme cihazıdır. Robotik yürüme cihazı, felç geçirmiş ya da doğuştan yürüme yeteneği olmayan hastalarımıza yeniden yürüme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu cihaz ilimizde ilk kez hastanemize kurulmuş olup birçok benzer sağlık kuruluşunda da bulunmayan ileri bir teknolojidir. Hastalarımıza en iyi hizmeti sunabilmek adına hem en güncel tedavi yöntemlerini hem de en gelişmiş teknolojik cihazları hastanemize kazandırmaya devam edeceğiz. Bu cihazın hastanemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

