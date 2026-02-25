Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği düzenlendi

        Sivas'ta "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 10:05 Güncelleme:
        Sivas'ta "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği düzenlendi

        Sivas'ta "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı program gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin merkezinde yer alan erdem-değer-eylem anlayışı doğrultusunda Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, okul müdürleri, öğretmenler ve ilkokul öğrencileri katıldı.

        Program kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik çeşitli kültürel ve eğitsel faaliyetler düzenlendi.

        Öğrenciler, gerçekleştirilen etkinliklerle hem eğlenceli vakit geçirdi hem de ramazan ayının manevi atmosferini yakından deneyimleme fırsatı buldu.


        Nasrettin Hoca'yı konu alan temsil gösterisi büyük ilgi görürken, ramazan davulcusu eşliğinde seslendirilen maniler ise programa renk kattı.


        Öğrenciler, geleneksel ramazan feneri ve kandil yapım atölyelerinde aktif rol alarak, el becerilerini geliştirdi.

        Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendiren önemli bir zaman dilimi olduğunu belirten Erdoğan, gerçekleştirilen faaliyetlerin öğrencilerin kültürel ve manevi gelişimlerine katkı sunduğunu belirtti.

