        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivasspor'da Serikspor maçı hazırlıkları başladı

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Serikspor ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

        Giriş: 24.02.2026 - 16:08
        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, fitness salonunda kuvvet çalışması yaptı.

        Kırmızı-beyazlı ekipte futbolcular yarını dinlenerek geçirecek.

        Serikspor ile Özbelsan Sivasspor 1 Mart Pazar günü saat 13.30'da karşılaşacak.

