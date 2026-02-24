Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivasspor, Trendyol 1. Lig'de kalan 11 haftada 33 puana talip

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un başkanı Burak Özçoban, ligde kalan tüm haftalarda galibiyet hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 15:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Trendyol 1. Lig'de kalan 11 haftada 33 puana talip

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un başkanı Burak Özçoban, ligde kalan tüm haftalarda galibiyet hedeflediklerini söyledi.

        Özçoban, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında, kırmızı-beyazlı ekibin son 7 maçında 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ettiğini anımsattı.

        Berabere kaldıkları Adana Demirspor maçında şanssızlıklar yaşadıklarını belirten Özçoban, "Daha sonrasında birlik ve beraberliği sağlayıp Sakaryaspor maçında iyi bir sonuç elde ettik. Önümüzde 11 maç ve 33 puan var. Biz bu 33 puanın hepsine talibiz. İş nerede biter onu kestirmek özellikle bu ligde zor ama Sivasspor olarak üzerimize düşen her şeyi yapacağız." dedi.

        Teknik direktör İsmet Taşdemir ile uzun vadeli bir birliktelik yaşamak istediklerini ifade eden Özçoban, şunları kaydetti:

        "İsmet hocamıza görevinin geçici bir süre olmadığını, gelecek sezonda da takımın başında görmek istediğimizi söyledik. Zaten kendisi de o şekilde geldi. Sivasspor şu anda ligin en değerli ikinci takımı seviyesinde. Takımımız kötü bir takım değil, tabii eksiklikleri olanlar var. Bu ligde yenemeyeceğimiz bir takım yok, çok şanssız bir şekilde puanlar kaybettik ve çok üzüldük. Biz sonunda hak ettiğimiz yere geleceğimizi düşünüyoruz ama yine de planlamalar seneye de devam edecektir."

        İsmi Sivasspor olan bir kulübün her zaman sportif başarıya ihtiyacı olduğunu dile getiren Özçoban, mali anlamda geçmiş döneme göre daha rahat bir tablonun önlerinde olduğunu vurguladı.

        Özçoban, kulübe kalıcı gelirler sağlamak için bazı düşüncelerinin olduğunu belirterek, bu noktada şehrin büyüklerinin vereceği desteğin önemine dikkati çekti.




        - "Hedefimiz ligi en üst sırada bitirebilmek"

        Sivasspor Kulübünün haziran ayında genel kurula gideceğini hatırlatan Özçoban, "Şu andaki tek hedefimiz kulübün mali yapısını toparlayıp hazirana hazır bir halde girebilmek. Takımı da puan ve cetvel olarak en üst sırada bitirebilmek. Haziran ayını görmemiz lazım." diye konuştu.

        "Şike ve bahis" ile ilgili bir soru üzerine Özçoban, "Bu süreç biz de Ali Şaşal Vural ile başladı, daha sonra hocamız ve teknik heyetin de oldu. Onlarla yollarımızı ayırdık. Yönetici arkadaşımızla ilgili de konuyu inceledik, yönetici olmadan hobi için yaptığı çok komik rakamlarla oynamış ve zaten kaybetmiş. Bu tip işler başımıza geldi, maalesef bu sıkıntıları yaşadık." ifadesini kullandı.

        Özçoban, yeni dönemde adaylığıyla ilgili soru üzerine yönetim olarak şu anda tek dertlerinin emanete sahip çıkmak olduğunu söyledi.

        Ligde takımlar arasındaki puanların çok yakın olduğunu vurgulayan Özçoban, "Öyle bir ligdeyiz ki 5 puanımız olmasa başka bir şey konuşuyoruz, 5 puanımız olsa başka bir şey konuşuyoruz. Bize göre tahminimizce 3-4 hafta sonra bu lig yeniden bile başlar." dedi.




        - Rey Manaj, Sivasspor'da hoca olmak istiyor

        Golcü oyuncu Rey Manaj ile ilgili bir soru üzerine ise Özçoban, şunları kaydetti:

        "Rey Manaj gelmeden önce beni aradı ve 'Sivasspor'u çok seviyorum, orası benim ailem, gelmek istiyorum.' dedi. Ona yüksek paralar veremeyeceğimizi söyledim ve sürekli görüştük. Rey Manaj'a şartlarımızı söylediğimde 'Bu benim için bir proje, Sivasspor'da futbolu bırakmak istiyorum. Rej Manaj, ileride Sivasspor'da hoca olmak istiyorum.' dedi. Rey Manaj Sivas aşığı bir arkadaşımız. Biz ona verdiğimiz bütün sözleri tuttuk, o da şu anda bize verdiği sözleri tuttu. Çalışıyor ve arkadaşlarına yardım ediyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        Çinli iş insanını bu kadın ölüme götürdü!
        Çinli iş insanını bu kadın ölüme götürdü!
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        14.kattan düşmüştü! Şeyma'nın ölümünde beraat kararı
        14.kattan düşmüştü! Şeyma'nın ölümünde beraat kararı
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        İngiltere'de kadavradan rahimle ilk doğum
        İngiltere'de kadavradan rahimle ilk doğum
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Sarayda çıplak masaj
        Sarayda çıplak masaj
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!

        Benzer Haberler

        Sivas'ta evlenen her 4 çiftten biri boşandı Sivas'ta evlenenlerin çiftlerin...
        Sivas'ta evlenen her 4 çiftten biri boşandı Sivas'ta evlenenlerin çiftlerin...
        Mukaddes Emanetler Sergisi Sivas'ta Ziyarete Açıldı
        Mukaddes Emanetler Sergisi Sivas'ta Ziyarete Açıldı
        Ulaş'ta Vergi Haftası kutlandı
        Ulaş'ta Vergi Haftası kutlandı
        Sivas'ta 'Mukaddes Emanetler Sergisi' açıldı
        Sivas'ta 'Mukaddes Emanetler Sergisi' açıldı
        Sivas'ta "Mukaddes Emanetler Sergisi" ziyarete açıldı
        Sivas'ta "Mukaddes Emanetler Sergisi" ziyarete açıldı
        Geçen yıl kuruyan Ulaş Gölü, yüzde 100 doluluğa ulaştı
        Geçen yıl kuruyan Ulaş Gölü, yüzde 100 doluluğa ulaştı