Sivas'ta "Mukaddes Emanetler Sergisi" ziyarete açıldı

Sivas'ta ramazan ayı etkinlikleri kapsamında koleksiyoner Erol Güzel tarafından "Mukaddes Emanetler Sergisi" ziyarete açıldı.



Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışına, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, bazı kurumların müdürleri ile vatandaşlar katıldı.



Burada konuşan Şimşek, ramazan ayının huzur ikliminde insanların maneviyatında, gönül dünyasında çok önemli yeri olan kutsal emanetler sergisinin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.



Serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Şimşek, "Kutsal emanetler sadece Peygamberimiz ve ehlibeytinin bizlere bıraktığı hatıralar değildir. Kutsal emanetler aynı zamanda medeniyetimizin, manevi köklerimizin aslında nişaneleridir, sembolleridir ve bizler için de çok değerlidir. İnanıyorum ki Sivas'ta ramazan ayının bu huzur iklimini bu sergi daha da güçlendirecektir." dedi.



AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ise kutsal emanetlerin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Sergide çok duygusal anlar yaşandı. İnsan ruh ve bedenden ibarettir, nasıl ki bedenin doyurulmaya ihtiyacı varsa ruhun da vardır. Ruhun doyurulmasının tek yolu da maneviyattır. Manevi duygularla ancak insan ruhunu doyurabilir. Ramazan ayında bedenimizi aç bırakırken, ruhumuzu doyurmanın, zenginleştirmenin bir yolunu burada hep beraber gerçekleştireceğiz."



Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.



Yaklaşık 100 eserin yer aldığı sergi, 4 gün boyunca izlenime açık olacak.

