Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivasspor ligde 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı

        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında dün konuk ettiği Sakaryaspor'u 4-1 yenen Özbelsan Sivasspor, ligde 5 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 09:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor ligde 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı

        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında dün konuk ettiği Sakaryaspor'u 4-1 yenen Özbelsan Sivasspor, ligde 5 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

        Son olarak ligin 21. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 5 lig maçında galip gelemedi.

        Ligin 22. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan Sivas temsilcisi, 23. haftada ise deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile golsüz berabere kaldı.

        24. haftada konuk olduğu SMS Grup Sarıyerspor'a 1-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, 25. haftada evinde İmaj Altyapı Vanspor ile 3-3 berabere kaldı.

        Ligin 26. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Sivas temsilcisi dün ise sahasında Sakaryaspor'u 4-1 mağlup ederek galibiyet hasretini sonlandırdı.

        Sivas temsilcisi, ligde geride kalan 27 haftalık bölümde 8'er galibiyet ve mağlubiyet ile 11 beraberlik alarak 35 puan topladı.

        Sivasspor, ligin 28. haftasında 1 Mart Pazar günü saat 13.30'da deplasmanda Serikspor ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        İran'da protestolar yeniden başladı
        İran'da protestolar yeniden başladı
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        "El Mencho" nasıl yakalandı?
        "El Mencho" nasıl yakalandı?
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        10 çalışandan 1’i yoksul
        10 çalışandan 1’i yoksul
        Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı
        Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı
        Ramazan davulculuğunun tarihsel yolculuğu
        Ramazan davulculuğunun tarihsel yolculuğu
        FedEx'ten ABD yönetimine vergi davası
        FedEx'ten ABD yönetimine vergi davası
        İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi'ne 'Epstein' sorgusu
        İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi'ne 'Epstein' sorgusu

        Benzer Haberler

        Suşehri Belediyesi ramazan ayında her gün 190 aileye sıcak yemek ulaştırıyo...
        Suşehri Belediyesi ramazan ayında her gün 190 aileye sıcak yemek ulaştırıyo...
        Sivasspor-Sakaryaspor maçının ardından
        Sivasspor-Sakaryaspor maçının ardından
        İsmet Taşdemir: "Galip geldiğimiz için mutluyuz"
        İsmet Taşdemir: "Galip geldiğimiz için mutluyuz"
        Mustafa Dalcı: "Sakaryaspor ligde kalacak"
        Mustafa Dalcı: "Sakaryaspor ligde kalacak"
        Özbelsan Sivasspor - Sakaryaspor: 4-1
        Özbelsan Sivasspor - Sakaryaspor: 4-1
        Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor: 4 - Sakaryaspor: 1
        Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor: 4 - Sakaryaspor: 1