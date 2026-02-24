Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan atlı spor geleneği "çevgan" Sivas'ta yaşatılıyor

        SERHAT ZAFER - Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan ve Türklerin at üzerinde oynadığı ata sporları arasında yer alan çevgan, Sivas'ta kurulan bir atlı spor kulübü tarafından yaşatılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 11:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan atlı spor geleneği "çevgan" Sivas'ta yaşatılıyor

        SERHAT ZAFER - Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan ve Türklerin at üzerinde oynadığı ata sporları arasında yer alan çevgan, Sivas'ta kurulan bir atlı spor kulübü tarafından yaşatılıyor.

        İlk olarak atlı okçulukla ilgilenen bir grup gönüllü, at üzerindeki oyuncuların ellerindeki sopayla topu rakip takım kalesine atması esasına dayanan çevganın yaşatılması için yaklaşık 8 yıl önce bir araya geldi.

        Aralarında öğretim görevlisi ve esnafın yer aldığı grup, hobi amaçlı başladıkları atlı spor geleneğini yaklaşık 6 yıldır Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarında oluşturdukları alanda oynuyor.

        Türkiye'deki tek çevgan takımı olan Elit Polo Çevgan Atlı Spor Kulübü'nü kuran gönüllüler, Azerbaycan'da 1. Çevgan Dünya Şampiyonası'na da katıldı.

        - "Oyunların kralı, kralların oyunu şeklinde icra edilmiş"

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Elit Polo Çevgan Atlı Spor Kulübü Başkanı Fatih Köse, AA muhabirine, kökeni milattan önce 3. yüzyıla dayanan çevganın Türkistan coğrafyasında Orta Asya'da Türkler tarafından ortaya çıkarılmış kadim bir atlı spor olduğunu söyledi.

        Oyunun eskiden savaş talimi olarak icra edildiğini belirten Köse, "Türkler aracılığıyla Partlar'dan İran'a geçmiş ve daha sonra dünyanın doğu medeniyetindeki bütün unsurlarına yayılmış, Bizans dahil bu oyun oynanmaya başlanmış. Oyunların kralı, kralların oyunu şeklinde icra edilmiş." dedi.

        - "Kökü bize ait olan 2 bin 400 yıllık kadim bir oyun"

        İngilizlerin 19. yüzyılda bu oyunla tanıştığını, bunu "polo" adıyla biraz daha sistemli, modern bir spor branşı haline getirerek dünyanın batı kısmına da yaydığını ifade eden Köse, "Bu tarihten sonra modern şekli olan polo dünyada kabul görülüyor ve oynanıyor. Kökü bize ait olan 2 bin 400 yıllık kadim bir oyun. 2003 yılında UNESCO'ya Azerbaycan adına Karabağ Atlı Spor Oyunu şeklinde tescil edilmiş bir oyun." diye konuştu.

        Köse, Anadolu coğrafyasında da Selçuklulara kadar bu oyunun oynandığını ve Osmanlı'yla beraber bir kesintiye uğradığını anlattı.

        Osmanlı devrinde bu oyunun oynanmadığını dile getiren Köse, şunları kaydetti:

        "İran ile Osmanlı coğrafyası arasında İran'da fazlaca benimsendiği için biraz da siyasi bir ayrılık ihdas etmek isteniyor. Bu gibi kültürel alanlar da buna dahil ediliyor ve o yüzden Osmanlı çevgan oynamayı bırakmış, yerine ciriti ihdas etmiş. Biz bu meseleyi kültür mirası olarak görüyoruz. Geri kalan Türk coğrafyalarında da bu oyun oynanıyor, bir ortak miras. Bu mirasa sahip çıkmak adına 5-6 yıl evvel kendi imkanlarımızla bu oyunu yeniden oynamaya başladık. Tanınması için elimizden geleni yapıyoruz. Küresel arenada ekip olarak ülkemizi temsil ettik, 2 dünya, 1 Avrupa şampiyonası, 1 Bağımsız Devletler Topluluğu Oyunları'na katıldık. Umuyoruz ki başkaca illerde veya bölgelerde bu oyun benimsenir, başka takımlar da ortaya çıkar. Bu mirasa Türkiye ve Anadolu olarak sahip çıkmış oluruz, bu spor branşında iyi yerlere gelmiş oluruz. Türkiye'de ilk ve tekiz, rakip bekliyoruz."

        - "Amacımız bu sporu Türkiye'de geliştirmek"

        Takım kaptanı Bilal Demir ise atlı spora yaklaşık 8 yıl önce hobi olarak başladığını söyledi.

        Daha önce kulüp olarak atlı okçuluk yaptıklarını belirten Demir, "5-6 yıl önce amatör olarak başladığımız çevganı geliştirdik. Azerbaycan'da 1. Çevgan Dünya Şampiyonası'na katıldık ve dönüşte Avrupa şampiyonasına katıldık. Amacımız, bu sporu Sivas'ta ve Türkiye'de geliştirmek." dedi.

        Türkiye'de bu sporu yapan ilk kulüp olduklarını vurgulayan Demir, "8 kişilik bir ekibimiz, öğretim üyesi ve esnaf arkadaşlarımız var. Hobi olarak başladık ve sevdiğimiz için bunu profesyonelleştirmeye niyetlendik. Bir yatırım yaptık ve amacımız bu sporu Sivas'ta ve Türkiye'de yaymak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Altın geri döndü
        Altın geri döndü
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        "Peşimi bıraksınlar"
        "Peşimi bıraksınlar"
        ABD'ye rağmen Deepseek'te Nvidia çipi!
        ABD'ye rağmen Deepseek'te Nvidia çipi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta

        Benzer Haberler

        TSK'nın stratejik araçları demiryoluyla güvenle taşınıyor TSK'da Altay tank...
        TSK'nın stratejik araçları demiryoluyla güvenle taşınıyor TSK'da Altay tank...
        Suşehri Belediyesi ramazan ayında her gün 190 aileye sıcak yemek ulaştırıyo...
        Suşehri Belediyesi ramazan ayında her gün 190 aileye sıcak yemek ulaştırıyo...
        Sivasspor ligde 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı
        Sivasspor ligde 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı
        Sivasspor-Sakaryaspor maçının ardından
        Sivasspor-Sakaryaspor maçının ardından
        İsmet Taşdemir: "Galip geldiğimiz için mutluyuz"
        İsmet Taşdemir: "Galip geldiğimiz için mutluyuz"
        Mustafa Dalcı: "Sakaryaspor ligde kalacak"
        Mustafa Dalcı: "Sakaryaspor ligde kalacak"