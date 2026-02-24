Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Ulaş'ta Vergi Haftası kutlandı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Vergi Haftası kutlamaları kapsamında, 4 Eylül Vergi Dairesi Ulaş Şubesi personelleri Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez'i makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 12:56 Güncelleme:
        Ulaş'ta Vergi Haftası kutlandı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Vergi Haftası kutlamaları kapsamında, 4 Eylül Vergi Dairesi Ulaş Şubesi personelleri Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez’i makamında ziyaret etti.

        Kurum personelleri Hakan Demir ve Ümit Mert, ziyarette çalışmaları hakkında Eskimez'e bilgi verdi.

        Eskimez ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Devletimizin ilelebet ayakta kalabilmesi için gerekli olan gelir kaynaklarının başında vergi gelmektedir. Bu vesileyle Vergi Haftası'nı kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Trump'ın İran kararında iki isim etkili olacak
        Trump'ın İran kararında iki isim etkili olacak
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!

        Benzer Haberler

        Sivas'ta 'Mukaddes Emanetler Sergisi' açıldı
        Sivas'ta 'Mukaddes Emanetler Sergisi' açıldı
        Sivas'ta "Mukaddes Emanetler Sergisi" ziyarete açıldı
        Sivas'ta "Mukaddes Emanetler Sergisi" ziyarete açıldı
        Geçen yıl kuruyan Ulaş Gölü, yüzde 100 doluluğa ulaştı
        Geçen yıl kuruyan Ulaş Gölü, yüzde 100 doluluğa ulaştı
        Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan atlı spor geleneği "çevgan" Sivas'ta yaş...
        Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan atlı spor geleneği "çevgan" Sivas'ta yaş...
        TSK'nın stratejik araçları demiryoluyla güvenle taşınıyor TSK'da Altay tank...
        TSK'nın stratejik araçları demiryoluyla güvenle taşınıyor TSK'da Altay tank...
        Suşehri Belediyesi ramazan ayında her gün 190 aileye sıcak yemek ulaştırıyo...
        Suşehri Belediyesi ramazan ayında her gün 190 aileye sıcak yemek ulaştırıyo...