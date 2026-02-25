Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta 1 ton 337 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1 ton 337 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1 ton 337 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Koyulhisar ile Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda ilçe girişindeki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, çuvalların içerisinde poşetler halinde 1 ton 337 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Polis, sürücü B.S'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

