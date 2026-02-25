Sivas'ta 1 ton 337 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1 ton 337 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Koyulhisar ile Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda ilçe girişindeki uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, çuvalların içerisinde poşetler halinde 1 ton 337 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi. Polis, sürücü B.S'yi gözaltına aldı.

