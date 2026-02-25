Sivas'ta kar etkili oluyor
Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor.
Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor.
Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, bazı bölgeleri beyaza bürüdü.
Tarihi kent meydanında vatandaşlar kar altında fotoğraf çektirdi.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü kentte, özellikle rakımı yüksek bölgelerde kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Sivas Valiliği, kentin doğu kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.
Uyarıda, kar yağışının yarın gece saatlerine kadar süreceği belirtilerek, vatandaşlardan ulaşımda aksama, buzlanma ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.