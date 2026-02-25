Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta kar etkili oluyor

        Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 21:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta kar etkili oluyor

        Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor.


        Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, bazı bölgeleri beyaza bürüdü.

        Tarihi kent meydanında vatandaşlar kar altında fotoğraf çektirdi.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü kentte, özellikle rakımı yüksek bölgelerde kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        Sivas Valiliği, kentin doğu kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.

        Uyarıda, kar yağışının yarın gece saatlerine kadar süreceği belirtilerek, vatandaşlardan ulaşımda aksama, buzlanma ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şi Cinping, Friedrich Merz ile görüştü
        Şi Cinping, Friedrich Merz ile görüştü
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Marmara üşüyecek!
        Marmara üşüyecek!
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Gardi'den flaş transfer itirafı!
        Gardi'den flaş transfer itirafı!
        25 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        25 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sigortada her alanda rekabet var
        Sigortada her alanda rekabet var
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon

        Benzer Haberler

        Sivas Belediyesi her gün 400 ihtiyaçlı ailenin iftar sofrasını kuruyor
        Sivas Belediyesi her gün 400 ihtiyaçlı ailenin iftar sofrasını kuruyor
        Sivaslı Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Sivaslı Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Vali Şimşek spor malzemesi dağıtımında öğrencilerle sahaya indi
        Vali Şimşek spor malzemesi dağıtımında öğrencilerle sahaya indi
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında pro...
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında pro...
        Sivas'ta 200 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
        Sivas'ta 200 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
        Kaçak tütünleri açıktan taşırken yakalandı Şüphe üzerine durdurulan aracın...
        Kaçak tütünleri açıktan taşırken yakalandı Şüphe üzerine durdurulan aracın...