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        Ulaş Gölü sessizliğe büründü

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen Ulaş Gölü, kış mevsiminin gelmesi, havaların soğumaya başlamasıyla sessizliğe büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 14:25 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:43
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        Ulaş Gölü sessizliğe büründü
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen Ulaş Gölü, kış mevsiminin gelmesi, havaların soğumaya başlamasıyla sessizliğe büründü.

        İlçe merkezinde bulunan göldeki tesisin işletmecisi Kemal Aslan, AA muhabirine, özellikle ilkbahar ve yaz mevsiminde piknikçilerin, olta meraklıların, yurt dışından gelen gurbetçilerin uğrak yeri olan göl çevresinin, kış mevsimiyle adeta sessizliğe büründüğünü söyledi.

        Havaların soğumasıyla göl kıyısındaki piknik alanları ve kameriyelerin boş kaldığını ifade eden Aslan, "Havaların soğumasıyla Ulaş Gölü'nü mesken edinen göçmen kuşlar da gölü terk etti. Gölde az sayıda sakarmeke ve birkaç çeşit yaban kuşu kaldı. Gölün yüzeyi buz tutarsa diğer yaban kuşları da gider." dedi.

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