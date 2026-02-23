Canlı
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Futbol: Trendyol 1. Lig


        ﻿Stat:BGGrup 4 Eylül

        Hakemler: Gürcan Hasova, Mehmet Dura, Orhun Aydın Duran

        Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Emirhan Başyiğit, Okan Erdoğan, Appindangoye, Mehmet Feyzi Yıldırım, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 85 Avramosvski), Charisis (Dk. 90 Emre Gökay), Kamil Fidan (Dk. 74 Mert Çelik), Ethemi (Dk. 90 Kerem Atakan Kesgin), Aly Malle (Dk. 46 Okoronkwo), Manaj

        Sakaryaspor: Szumski, Ruan, Salih Dursun (Dk. 46 Arif Kocaman), Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Mete Kaan Demir (Dk. 64 Emre Demir), Vukovic, Soro (Dk. 46 Emrecan Terzi), Pena (Dk. 64 Fofana), Owusu, Melih Bostan (Dk. 46 Poyraz Efe Yıldırım)

        Goller: Dk. 6, Dk. 20 Ethemi, Dk. 17 Okan Erdoğan, 90+1 Manaj (Özbelsan Sivasspor), Dk. 26 Salih Dursun (Sakaryaspor)

        Kırmızı kart: Dk 45+1 Caner Erkin (Sakaryaspor)


        Sarı kartlar: Dk. 43 Aaron Appindangoye, Dk. 62 Charisis (Özbelsan Sivasspor), Dk. 35 Burak Bekiroğlu, Dk. 42 Salih Dursun, Dk. 69 Vukavic, Dk. 82 Emrecan Terzi (Sakaryaspor)




        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu... Vahşetini anlattı!
        ‘Şapkalı Volkan’ çetesi çökertildi!
        "Toplumdaki algının aksine vergi harcamalarını azalttık"
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        LGS için ikili kontenjan modeli
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Hadise'den açıklama
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
