Şarkışla'da öğrencilere hava araçları maketlerle tanıtıldı

Şarkışla ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere hava araçlarının tanıtımı maketlerle yapıldı.

Şehit Doğan Kaya İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte TUSAŞ Motor Sanayi AŞ'den (TEI) temin edilen yerli ve milli hava araçlarının maketleri getirildi.

Okul Müdürü Eray Taşkıran, yaptığı açıklamada, Yerli Malı Haftası dolayısıyla ülkede üretilen yerli ve milli hava araçlarını öğrencilere tanıtmak istediklerini söyledi.

TEI'den temin ettikleri HÜRKUŞ eğitim uçağı, GÖKBEY helikopteri ve ANKA'nın maketiyle öğrencilere tanıttıklarını belirten Taşkıran, amaçlarının çocuklarda milli ve manevi duyguları geliştirmek olduğunu dile getirdi.