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        Sivas İl Özel İdaresinde deprem tatbikatı yapıldı

        Sivas İl Özel İdaresinde "Deprem Anı ve Acil Durum Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 13:02 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:06
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        Sivas İl Özel İdaresinde deprem tatbikatı yapıldı
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        Sivas İl Özel İdaresinde "Deprem Anı ve Acil Durum Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

        Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda, AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, Eğitim Şube Müdürü Fatih Tecer ve AFAD personeli tarafından "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

        Eğitimin ardından deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

        Olası bir deprem durumunda alınacak önlemlerin bilinmesi, bilinçli hareket edilerek oluşan hasarın en asgari düzeye indirilmesi, herhangi bir kargaşaya mahal vermeden sorumluluk ve görev bilinciyle hareket edilmesinin hedeflendiği eğitim sonrasında, eğitime katılan personeller "çök, kapan, tutun" pozisyonlarını gerçekleştirdi.

        Akabinde verilen siren sesi ile acil durum planı doğrultusunda salondakilerin güvenli tahliyesi yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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