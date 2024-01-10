Sivas'ta 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

Sivas'ta 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Valilik ve belediye tarafından kentteki bir lokantada düzenlenen programa Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Sezer ve basın mensupları katıldı.

Öztürk, programda yaptığı konuşmada, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, çalışanlara kolaylık diledi.

Bilgin ise gazetecilerin çok önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini söyledi.