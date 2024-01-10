Lise öğrencilerinden Filistin için yardım kampanyası Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Filistin için yardım kampanyası düzenledi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Filistin için yardım kampanyası düzenledi.

Öğrenciler, kendi aralarında topladıkları paraları Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla Şarkışla Türk Kızılay Şubesi'ne teslim etti.

Yapılan yardımlar dolayısıyla arkadaşlarına teşekkür eden 11. sınıfı öğrencisi Meryem Erdoğan, "75 yıldır yaşanan bu zulmü duyurmak ve farkındalık oluşturmak için okulumuzda bir program gerçekleştirdik. Toplanan parayı Şarkışla Türk Kızılay'ına teslim ettik." dedi.

Şarkışla Türk Kızılay Şube Başkanı Ahmet Turan Yılmaz da öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.