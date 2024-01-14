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        Sivasspor'da 3 futbolcu Samsunspor maçı kadrosuna alınmadı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da 3 futbolcunun ligin 20. haftasında bugün oynanacak Yılport Samsunspor maçı kadrosundan çıkartıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 15:11 Güncelleme: 14.01.2024 - 15:11
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        Sivasspor'da 3 futbolcu Samsunspor maçı kadrosuna alınmadı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da 3 futbolcunun ligin 20. haftasında bugün oynanacak Yılport Samsunspor maçı kadrosundan çıkartıldığı bildirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların sağlık durumları hakkında bilgi verildi.

        Savunma oyuncusu Aaron Appindangoye'nin ligin ertelenen 16. hafta maçında Galatasaray ile oynanan maçta sakatlandığı belirtilen açıklamada, futbolcunun aldığı darbe nedeniyle sağ ayağında ödem ve ağrı oluştuğu aktarıldı.

        Aynı maçta orta saha oyuncusu Charis Charisis'in de sakatlandığı belirten açıklamada, "Galatasaray ile oynadığımız maçın 51. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan sporcumuz Charis Charisis'e gerçekleştirilen kontrollerde, sağ arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Orta saha oyuncusu Roman Kvet'in de gribal enfeksiyona yakalandığı, Samsunspor maçı kadrosuna dahil edilmeyen futbolcuların tedavilerine başlanıldığı ifade edildi.

        Ayrıca, ülkelerinin milli takım kampında bulunan Ahmed Musa, Clinton N'jie ile Samu Saiz ve Gerson Rodrigues de kadroda yer almadığı kaydedildi.

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