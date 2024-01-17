Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 22 köy yolu ulaşıma kapandı

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 22 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 10:53 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 22 köy yolu ulaşıma kapandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 22 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 22 köy yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Ulaşım sağlanamayan köy yollarında ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

        Hafik ilçesinde de kar etkmili oluyor. Hafik ile Doğanşar ilçesi arasında yoğun yağış sebebiyle Karayolları ekipleri yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kuraklığın etkisiyle su seviyesi düşen Hafik Gölü ve Kızılırmak'ta kar nedeniyle güzel görüntüler oluştu.

        Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan gölde karın etkisiyle su seviyesinde artış bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Deprem felaketi sonrası bulanık su endişesi!
        Deprem felaketi sonrası bulanık su endişesi!
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        YSK Başkanı'ndan 31 Mart açıklaması
        YSK Başkanı'ndan 31 Mart açıklaması
        AB'den tescilli ilk baharatımız oldu!
        AB'den tescilli ilk baharatımız oldu!
        İşten ayrılmadan çelik kasanın anahtarını yaptırdı!
        İşten ayrılmadan çelik kasanın anahtarını yaptırdı!
        40 yıllık evliydiler! Vazolu kavgada acı son!
        40 yıllık evliydiler! Vazolu kavgada acı son!
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        Arsenal'le anlaşma yakın!
        Arsenal'le anlaşma yakın!
        Bakan Koca'dan teşekkür! Çığ tehlikesine rağmen kurtardılar
        Bakan Koca'dan teşekkür! Çığ tehlikesine rağmen kurtardılar
        Abdülkerim'e dev talip!
        Abdülkerim'e dev talip!
        Çin verilerini paylaştı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede!
        Çin verilerini paylaştı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede!
        İsveç'te son 58 yılın en soğuk günü yaşandı!
        İsveç'te son 58 yılın en soğuk günü yaşandı!
        Sis, sağanak ve kar alarmı!
        Sis, sağanak ve kar alarmı!
        İran'dan Pakistan'a füzeli saldırı
        İran'dan Pakistan'a füzeli saldırı
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Emekliye ek zam oranı belli oldu
        Emekliye ek zam oranı belli oldu

        Benzer Haberler

        Sivas'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
        Sivas'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
        Sivasspor kombine fiyatlarında yüzde 50 indirim yaptı
        Sivasspor kombine fiyatlarında yüzde 50 indirim yaptı
        Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek
        Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek
        Sivasspor kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Erasmus projesi kapsamında Sivas'ta seminer düzenlenecek
        Erasmus projesi kapsamında Sivas'ta seminer düzenlenecek
        Ulaş'ta anaokulu öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
        Ulaş'ta anaokulu öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı