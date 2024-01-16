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        Sivasspor kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 16:23 Güncelleme: 16.01.2024 - 16:32
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        Sivasspor kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen çalışma, ısınma hareketleriyle başladı.

        Antrenman, dar alan oyun ve pas çalışmalarıyla sona erdi.

        Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

        EMS Yapı Sivasspor ile Ankara Keçiörengücü, 18 Ocak Perşembe günü saat 13.00'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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