Ulaş'ta anaokulu öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde anaokulu öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Ulaş Anaokulu öğrencileri okulda öğretmenleriyle hazırladıkları gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Okul müdürü Yavuz Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hedef Projesi Değerler Eğitimi" kapsamında öğrencilerde yardımlaşma ve dayanışma bilinci oluşturmak amacıyla veliler, öğrenciler ve öğretmenlerin katkılarıyla yardım kolileri hazırladıklarını söyledi.

Şen, yardım kolilerini ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere teslim ettiklerini belirterek, desteklerini esirgemeyen öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkür etti.