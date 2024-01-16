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        Ulaş'ta anaokulu öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde anaokulu öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 15:49 Güncelleme: 16.01.2024 - 15:55
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        Ulaş'ta anaokulu öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde anaokulu öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

        Ulaş Anaokulu öğrencileri okulda öğretmenleriyle hazırladıkları gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

        Okul müdürü Yavuz Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hedef Projesi Değerler Eğitimi" kapsamında öğrencilerde yardımlaşma ve dayanışma bilinci oluşturmak amacıyla veliler, öğrenciler ve öğretmenlerin katkılarıyla yardım kolileri hazırladıklarını söyledi.

        Şen, yardım kolilerini ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere teslim ettiklerini belirterek, desteklerini esirgemeyen öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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