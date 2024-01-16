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        Sivas'ta okuma yazmayı öğrenen öğrenciler ilk mektuplarını Mehmetçik'e yazdı

        Sivas'ta okuma ve yazmayı öğrenen öğrenciler, ilk mektuplarını öğretmenlerinin desteğiyle Mehmetçik için kaleme aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 14:50 Güncelleme: 16.01.2024 - 15:15
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        Sivas'ta okuma yazmayı öğrenen öğrenciler ilk mektuplarını Mehmetçik'e yazdı
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        Sivas'ta okuma ve yazmayı öğrenen öğrenciler, ilk mektuplarını öğretmenlerinin desteğiyle Mehmetçik için kaleme aldı.

        Kızılırmak İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i ziyaret ederek mektuplarını Mehmetçik'e ulaştırmak üzere teslim etti.

        Şimşek, mektupların kahraman Mehmetçik'e ulaştırılacağını belirterek, duyarlı davranışlarından dolayı öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.

        Öğrencilerden Hasan Mert İmrek, mektubunda, asker abileri sayesinde güvenle yaşadıklarını belirterek, "Sevgili asker abilerim, 7 yaşındayım. Okuma yazmayı öğrendim. Babam ile size bu mektubu yazdım. Ülkemizi koruduğunuz için teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum, iyi ki varsınız. Sizler sayesinde güvenle yaşıyoruz. Size çok şey borçluyuz. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun." ifadelerine yer verdi.

        Elif Ecem Eğdemir mektubunda, askerlerin hep kalbinde olduğunu belirterek, "Öğretmenim ile size bir mektup yazdım. Vatanımızı koruduğunuz için size çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız vatan olmazdı. Milletimiz rahat yaşayamazdı. Size çok şey borçluyuz. Siz hep var olun, mutlu olun, hep kalbimizdesiniz." cümlelerine yer verdi.

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