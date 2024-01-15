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        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 20:32 Güncelleme: 15.01.2024 - 20:39
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        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

        E.B. yönetimindeki 58 NZ 490 plakalı otomobil ile İ.E. idaresindeki 58 DR 707 plakalı otomobil, Altuntabak Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada sürücü İ.E. ile araçta bulunan H.A, İ.Ö, H.B. ve H.A. yaralandı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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