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        Ulaş'ta kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri kilit parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 12:36 Güncelleme: 15.01.2024 - 13:05
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        Ulaş'ta kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri kilit parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

        Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

        İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallelere eksiksiz hizmet sunabilmek için kilit parke taşı döşeme çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi.

        Çalışmaların hayırlı olmasını temenni eden İlbey, şunları kaydetti:

        "Hizmet belediyeciliği anlayışı ile çıkmış olduğumuz bu yolda hemşerilerimizden aldığımız güç ve destekle ilçemizin üstyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Hedefimiz sorunu olmayan, modern ve çağdaş bir Ulaş. Emek ve gayret gösteren bütün personelimize ve destekleriyle bize güç veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğimiz gibi ilk günkü gibi canla başla çalışmalarımıza son hızla devam ediyoruz."

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