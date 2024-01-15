Ulaş Anaokulu'nda "bir yaş daha büyüdüm" etkinliği düzenlendi Sivas'ın Ulaş ilçesinde "bir yaş daha büyüdüm" adlı etkinlik düzenlendi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "bir yaş daha büyüdüm" adlı etkinlik düzenlendi.

Ulaş Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ve öğretmenleri pasta kesti.

Okul müdürü Yavuz Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul öncesi eğitimin çocukların gelecek yaşamları için önemli olduğunu söyledi.

Okul öncesi eğitimin çocukların öğrenme, anlama, algılama ve gelişim süreçlerini hızlandırmak için çok önemli bir basamak olduğunu vurgulayan Şen, "Çocukların fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişmeleri açısından oldukça önemlidir. Bu vesileyle yeni bir yıl, yeni bir yaş ve yeni başlangıçlar düşüncesiyle okulumuzda öğrencilerimizin toplu doğum günlerini kutladığımız 'bir yaş daha büyüdüm' partisi düzenledik." dedi.

Anaokulu öğrencileri düzenlenen partide gönüllerince eğlendi.