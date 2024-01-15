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        Sivas'ta Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu

        Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla kaplandı.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 12:21 Güncelleme: 15.01.2024 - 12:33
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        Sivas'ta Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu
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        Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla kaplandı.​​​​​​​

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Hafik ilçesinde, Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından biri olan Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu.

        Buz kalınlığının yer yer 2 santimetreye ulaştığı gölde, sakarmeke kuşları da bu durumdan olumsuz etkilendi. Kuşlar gölün donmayan kısımlarında yiyecek aradı.

        Bu arada il genelinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığı il merkezinde gece sıfırın altında 7 dereceye düşerken, ilçelerde de soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı gece eksi 13 dereceye kadar düştü, sıfırın altında olmak üzere Gölova, Şarkışla ve Zara'da 9, Kangal'da ise 8 derece ölçüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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