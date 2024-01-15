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        Sivas'ta 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        SİVAS'ta kargo firmasına ait minibüsün otomobile yandan çarptığı ve 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 13:51 Güncelleme: 15.01.2024 - 13:55
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        Sivas'ta 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada
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        SİVAS'ta kargo firmasına ait minibüsün otomobile yandan çarptığı ve 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, 13 Ocak'ta saat 14.30 sıralarında 4 Eylül Mahallesi 13'üncü Sokak'ta meydana geldi. H.Ö. (26) yönetimindeki 58 AEC 703 plakalı kargo firmasına ait minibüs, kontrolünden çıkarak A.O.Ş. (20) yönetimindeki 44 AFA 121 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada sürücüler ile her iki araçtaki C.B.Ş. (17), E.M.A. (65) ve T.K.G. (24) yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaza ise sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüs ve otomobilin çarpıştığı ve sonrasında yaşanan panik ile ekiplerin kurtarma çalışması yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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