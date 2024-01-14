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        Şarkışla'da şehitler için yürüyüş düzenlendi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 16:01 Güncelleme: 14.01.2024 - 16:05
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        Şarkışla'da şehitler için yürüyüş düzenlendi
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için yürüyüş gerçekleştirildi.

        Hükümet Konağı önünde başlayan yürüyüşe katılan vatandaşlar, ellerinde Türk Bayrağı taşıyarak teröre tepki gösterdi.

        Garnizon Şehitliği'nde son bulan yürüyüşün ardından İstiklal Marşı okunarak, şehitler için dua edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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