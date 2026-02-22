Sivas'ta barajlardaki doluluk seviyesi geçen yılın şubat ayına göre arttı

SERHAT ZAFER - Sivas'ta içme suyu ve sulama amaçlı kullanılan barajların çoğunda doluluk oranları geçen yılın şubat ayına göre önemli ölçüde arttı.



Aralık ve ocak ayında Sivas'ta yağış miktarının artması barajlara can suyu oldu. Son yıllarda kuraklığın etkisinden olumsuz etkilenen barajlarda karların erimeye başlamasıyla doluluk oranlarında artış gözlendi.



Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan ve geçen yıl kuraklığın etkisiyle doluluk oranı şubat ayında yüzde 1,84 kadar düşen 4 Eylül Barajı'nda, bu yıl aynı ayda yapılan ölçümlerde doluluk oranının 9,34'e yükseldiği görüldü.



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, AA muhabirine, son aylardaki artan yağış oranlarının dikkati çektiğini söyledi.



Son 10 yılın toplam yağış ortalamasından daha fazla yağış olduğunu belirten Kartal, "Bu sadece Sivas'ta değil, Türkiye genelinde de yoğun bir şekilde kendini hissettirdi." dedi.



- "Barajlarda çok fazla doluluk var"



Genel itibarıyla Türkiye'deki göl ve baraj skalasının incelendiğinde, su seviyesinde çok fazla azalmaların gözlemlendiğini anlatan Kartal, bu azalmaların ülkedeki hem yöresel hem de bölgesel ekonomiyi ciddi boyutta etkilediğini dile getirdi.



Yağış ortalamasının sevindirici olduğunu ifade eden Kartal, "Barajlarda çok fazla doluluk var, bu da ülke ekonomisi açısından değer kaydedici bir özellik." diye konuştu.



Kartal, ülke genelinde bahar yağışlarının da beklendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bahar yağışlarıyla barajlardaki doluluk oranının daha da artacağı söylenebilir. Şubat verilerine bakıldığında barajlardaki doluluk oranlarında ciddi artış olduğunu görüyoruz. Bu kimi barajlarda yüzde 5, kimi barajlarda yüzde 10 olarak yansımış. Sivas'ın su ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı, tutulduğu günden itibaren çok fazla azalma göstermiş, hatta son yıllarda sıfır seviyesine düşmüş diyebiliriz. Bu barajda şu anda artış olduğunu görüyoruz. Bunlar hem ilimiz hem de ülkemiz adına çok sevindirici. Tarımsal kullanma, içme suyu ve temel yaşamımız olarak bu sulara fazlasıyla ihtiyacımız var. Kar yağışlarının bu sene itibarıyla geçen yıllara nazaran artması, hatta 10 yıllık veriyi baz aldığımızda daha üzerine çıkması bizler ve ülkemiz için çok sevindirici bir durum."



AA muhabirinin DSİ Bölge Müdürlüğünden aldığı verilere göre, Sivas'ta 16 önemli barajda geçen yıl ve bu yıl 15 Şubat'ta yapılan ölçümlerde doluluk oranları şu şekilde yer aldı:



Baraj Adı

Aktif Doluluk (Yüzde)



(2025)



Aktif Doluluk (Yüzde)



(2026)

Kılıçkaya 22,53 26,67 Gölova 5,31 12,67 Çamlıgöze 94,26 99,78 4 Eylül 1,84 9,34 Pusat-Özen 21,96 24,67 İmranlı 22,10 36,60 Karacalar 5,53 35,53 Çermikler 63,04 99,86 Kanak 25,90 90,68 Nevruz 16,77 24,63 Gazibey 13,17 38,80 Güneykaya 19,59 31,58 Yapıaltın 20,85 54,27 Maksutlu 14,81 100,00 Kocakurt 20,63 30,37 Mursal 2,45 3,90