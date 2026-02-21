Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta Kızılırmak Nehri'nin taşması nedeniyle ekili araziler su altında kaldı

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde karların erimesi ve yağışların ardından Kızılırmak Nehri'nin taşması sonucu ekili tarım arazileri su altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 18:18 Güncelleme: 21.02.2026 - 18:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta Kızılırmak Nehri'nin taşması nedeniyle ekili araziler su altında kaldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde karların erimesi ve yağışların ardından Kızılırmak Nehri'nin taşması sonucu ekili tarım arazileri su altında kaldı.

        Gemerek ilçesinden geçen Kızılırmak, etkili olan yoğun yağış ve karların erimesinin ardından havzasından taştı.

        Nehirdeki su seviyesinin yükselmesi sonucu çok sayıda tarım arazisi ve bazı yollar sular altında kaldı.

        Taşkın özellikle nehir yatağına yakın ekili alanlarda etkili oldu.

        Kırsal kesimde bazı yolların kapanması nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşandı.

        Bölgede yaşayan vatandaşlardan Ramiz Ayten, "Yoğun yağışların ardından Kızılırmak'taki su seviyesi yükseldi, tarım arazileri sular altında kaldı. Uzun zamandır böyle bir taşkın görmemiştik." dedi.

        Taşkının etkili olduğu bölge dronla havadan görüntülendi.


        Görüntülerde, nehrin yatağından taşarak geniş bir alana yayılması ve tarım arazilerinde gölü andıran manzaralar oluşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi

        Benzer Haberler

        Kızılırmak taştı; köy yolu ulaşıma kapandı
        Kızılırmak taştı; köy yolu ulaşıma kapandı
        Hafik Lota Gölü'nde doluluk oranı kar sularıyla son yılların en yüksek sevi...
        Hafik Lota Gölü'nde doluluk oranı kar sularıyla son yılların en yüksek sevi...
        DSİ, Sivas'ta 23 yılda 73 milyar 58 milyon liralık yatırımla 370 tesis inşa...
        DSİ, Sivas'ta 23 yılda 73 milyar 58 milyon liralık yatırımla 370 tesis inşa...
        Sivas'ta yerli boji üretimiyle dışa bağımlılık azalıyor
        Sivas'ta yerli boji üretimiyle dışa bağımlılık azalıyor
        Sivas'ta her 10 konuttan 6'sının deprem sigortası bulunmuyor Doğal Afet Sig...
        Sivas'ta her 10 konuttan 6'sının deprem sigortası bulunmuyor Doğal Afet Sig...
        Keykavus'un türbesinde ramazan boyunca Kur'an okunacak Selçuklu Sultanı 1....
        Keykavus'un türbesinde ramazan boyunca Kur'an okunacak Selçuklu Sultanı 1....