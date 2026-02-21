Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivasspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 18:33 Güncelleme: 21.02.2026 - 18:33
        Sivasspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından pas ve topa sahip olma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktik oyunuyla tamamladı.

        Sivasspor, yarınki antrenmanla Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

        Özbelsan Sivasspor ile Sakaryaspor karşılaşması, 23 Şubat Pazartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

