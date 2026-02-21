Sivasspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı.



Ardından pas ve topa sahip olma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktik oyunuyla tamamladı.



Sivasspor, yarınki antrenmanla Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.



Özbelsan Sivasspor ile Sakaryaspor karşılaşması, 23 Şubat Pazartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.



