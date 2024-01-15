Sivas'ta 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas'ta kargo minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kargo minibüsüyle çarpışan otomobilin bir süre sürüklenmesi ve otomobildeki vatandaşların araç içerisinde sıkışması yer alıyor.

Dört Eylül Mahallesi'nde, 13 Ocak'ta, A.O.Ş. (20) yönetimindeki 44 AFA 121 plakalı otomobil ile H.Ö'nün (26) kullandığı 58 AEC 703 plakalı kargo minibüsü çarpışmış, kazada sürücüler ile C.B.Ş. (17), E.M.A. (65) ve T.K.G. (24) yaralanmıştı.