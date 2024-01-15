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        Sivas'ta 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

        Sivas'ta kargo minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 12:47 Güncelleme: 15.01.2024 - 12:47
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        Sivas'ta 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
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        Sivas'ta kargo minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kargo minibüsüyle çarpışan otomobilin bir süre sürüklenmesi ve otomobildeki vatandaşların araç içerisinde sıkışması yer alıyor.

        Dört Eylül Mahallesi'nde, 13 Ocak'ta, A.O.Ş. (20) yönetimindeki 44 AFA 121 plakalı otomobil ile H.Ö'nün (26) kullandığı 58 AEC 703 plakalı kargo minibüsü çarpışmış, kazada sürücüler ile C.B.Ş. (17), E.M.A. (65) ve T.K.G. (24) yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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