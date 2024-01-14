Sivassporlu Kader Keita, CFR Cluj'a transfer oldu Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un orta saha oyuncusu Kader Keita'nın transferi için Romanya 1. Lig ekibi CFR Cluj ile anlaşma sağlandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un orta saha oyuncusu Kader Keita'nın transferi için Romanya 1. Lig ekibi CFR Cluj ile anlaşma sağlandı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Keita'ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Geçen sezon Sivasspor'a transfer olan Kader Keita, kırmızı-beyazlı formayla 22 Süper Lig ve 4 Türkiye Kupası maçında görev aldı.