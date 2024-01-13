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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 12:57 Güncelleme: 13.01.2024 - 12:57
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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Burak Şeker görev yapacak.

        Ligde geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 25 puan topladı.

        Süper Lig'de üçer sarı kart gören defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi, yarınki karşılaşma öncesi kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sivasspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Clinton N'Jie ve Ahmed Musa, Samsunspor karşısında forma giyemeyecek.

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