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        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede kar var!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava ve Ege ile Akdeniz bölgelerinin dışında 5 bölgemizde kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı belirtildi. Güneydoğu ve Karadeniz'de yoğun kar, Marmara ve İç Anadolu'da ise buzlanmaya karşı uyarıda bulunuldu. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 07:34 Güncelleme: 13.01.2024 - 07:35
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        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede kar var!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevreleri, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sivas, Kastamonu, Ardahan çevreleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        GÜNEYDOĞU VE KARADENİZ'DE KUVVETLİ KAR

        Yağışların; Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Trabzon, Rize, Artvin, Giresun illerinin yüksekleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

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        MARMARA'DA BUZLANMAYA DİKKAT

        Marmara'nın batısı ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        HAVA SICAKLIĞI 2-5 DERECE DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı belirtilirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        MARMARA'DA ORTA ŞİDDETTE RÜZGAR

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 1, Parçalı ve çok bulutlu.

        İSTANBUL: 4, Parçalı ve çok bulutlu.

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        İZMİR: 8, Parçalı ve çok bulutlu.

        KOCAELİ: 4, Parçalı ve çok bulutlu.

        BURSA: 4, Parçalı ve çok bulutlu.

        EDİRNE: 4, Parçalı ve çok bulutlu.

        TEKİRDAĞ: 4, Parçalı ve çok bulutlu.

        A.KARAHİSAR: 1, Parçalı ve çok bulutlu.

        DENİZLİ: 6, Parçalı ve çok bulutlu.

        MUĞLA: 8, Parçalı ve çok bulutlu.

        ADANA: 17, Parçalı ve çok bulutlu.

        ANTALYA: 17, Parçalı bulutlu.

        ISPARTA: 5, Parçalı bulutlu.

        MERSİN: 16, Parçalı ve çok bulutlu.

        ESKİŞEHİR: 0, Parçalı ve çok bulutlu.

        KAYSERİ: 2, Parçalı ve çok bulutlu.

        SİVAS: 0, Kar yağışlı.

        KONYA: 2, Parçalı ve çok bulutlu.

        BOLU: -1, Parçalı ve çok bulutlu.

        KASTAMONU: -1, Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı.

        SİNOP: 5, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

        ZONGULDAK: 3, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

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        SAMSUN: 5, Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

        TOKAT: 0, Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı.

        TRABZON: 4, Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

        RİZE: 4, Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

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        KARS: -1, Kar yağışı bekleniyor.

        AĞRI: 0, Çok bulutlu ve güneyi aralıklı kuvvetli kar yağışlı.

        ERZURUM: -3, Çok bulutlu.

        MALATYA: 6, Çok bulutlu.

        VAN: 3, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

        DİYARBAKIR: 8, Çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu.

        GAZİANTEP: 7, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

        MARDİN: 6, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

        ŞANLIURFA: 9, °Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

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