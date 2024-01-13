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        Haberler Gündem Hava Durumu Gölün yüzeyi dondu! En düşük sıcaklık o kentte ölçüldü: -18.3

        Gölün yüzeyi dondu! En düşük sıcaklık o kentte ölçüldü: -18.3

        Türkiye'de, dün gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 18.3 dereceyle Bolu'da ölçüldü. Yağışın ardından Gölcük Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının gece eksi derecelere düşmesiyle de tabiat parkındaki gölün yüzeyi buz tuttu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 15:26 Güncelleme: 13.01.2024 - 15:33
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        Gölün yüzeyi dondu! En düşük sıcaklık o kentte ölçüldü: -18.3
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, dün gece Bolu, Türkiyenin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

        SICAKLIK EKSİ 18.3'E DÜŞTÜ

        Hava sıcaklığı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, eksi 18.3 olarak kaydedildi. Yağışın ardından tabiat parkında kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı.

        GÖLÜN YÜZEYİ BUZ TUTTU

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        AA'da yer alan habere göre hava sıcaklığının gece eksi derecelere düşmesiyle de tabiat parkındaki gölün yüzeyi buz tuttu.

        İKİNCİ ERZURUM ÜÇÜNCÜ ERZİNCAN OLDU

        Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri eksi 17.5 ile Erzurum Palandöken ile üçüncü yeri eksi 16 dereceyle Erzincan Sakalsultan Geçidi oldu.

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