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        Ulaş'ta resim sergisi açıldı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde resim sergisi açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 12:30 Güncelleme: 12.01.2024 - 12:50
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        Ulaş'ta resim sergisi açıldı
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde resim sergisi açılışı gerçekleştirildi.

        Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi görsel sanatlar öğretmenleri danışmanlığında öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışını Kaymakam Emre Zafer yaptı.

        Öğrenciler tarafından yapılan akrilik boya çalışmalarından oluşan resimleri tek tek inceleyen Zafer, resim sergisinin açılmasında emeği geçen güzel sanatlar öğretmeni Harun Taş ve öğrencileri tebrik etti.

        Daha sonra öğrenciler ile gitar çalan Zafer, güzel sanatların önemine vurgu yaptı.

        Sergi açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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