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        Ulaş'ta ilk yardım eğitimi verildi

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde kurum çalışanlarına yönelik ilk yardım bilinçlendirme eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 13:41 Güncelleme: 12.01.2024 - 13:41
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        Ulaş'ta ilk yardım eğitimi verildi
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde kurum çalışanlarına yönelik ilk yardım bilinçlendirme eğitimi verildi.

        Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitimde İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Kemalettin Kölemenoğlu, ilk yardımın amacı, önemi, ne işe yaradığı ve kaza anında aranması gereken yerler konusunda katılımcılara bilgi verdi.

        Eğitimde, afet ve yangınlarda vücut yaralanmalarında yapılması gerekenler slayt eşliğinde anlattı.

        Eğitime Ulaş İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Burak Öztürk, kurum çalışanları ve jandarma personeli katıldı.

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