Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Sivas'ta kargo minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 17:03 Güncelleme: 13.01.2024 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ta kargo minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        A.O.Ş. (20) yönetimindeki 44 AFA 121 plakalı otomobil, Dört Eylül Mahallesi'nde H.Ö'nün (26) kullandığı 58 AEC 703 plakalı kargo minibüsüne çarpıştı.

        Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile C.B.Ş. (17), E.M.A. (65) ve T.K.G. (24) yaralandı.

        Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Fernando Santos'un 11'i
        Fernando Santos'un 11'i
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Semih'e Ada'dan talip!
        Semih'e Ada'dan talip!

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak
        Uzmanından 'çelme takma' uyarısı: Ciddi bir duyarsızlaşma söz konusu
        Uzmanından 'çelme takma' uyarısı: Ciddi bir duyarsızlaşma söz konusu
        Sivasspor 3'ü yabancı 5 transfer yapacak
        Sivasspor 3'ü yabancı 5 transfer yapacak
        Ulaş'ta ilk yardım eğitimi verildi
        Ulaş'ta ilk yardım eğitimi verildi
        Ulaş'ta resim sergisi açıldı
        Ulaş'ta resim sergisi açıldı
        Sivas'ta 600 sentetik hap ele geçirildi
        Sivas'ta 600 sentetik hap ele geçirildi