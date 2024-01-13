Sivas'ta minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Sivas'ta kargo minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

A.O.Ş. (20) yönetimindeki 44 AFA 121 plakalı otomobil, Dört Eylül Mahallesi'nde H.Ö'nün (26) kullandığı 58 AEC 703 plakalı kargo minibüsüne çarpıştı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile C.B.Ş. (17), E.M.A. (65) ve T.K.G. (24) yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

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