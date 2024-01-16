Sivas'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Sivas'ın Kangal ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Y.A. (23) yönetimindeki 73 AE 155 plakalı tır, Sivas-Malatya kara yolunun Abdalboğan mevkisinde devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Kangal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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