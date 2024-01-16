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        Sivas'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Sivas'ın Kangal ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 14:03 Güncelleme: 16.01.2024 - 14:08
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        Sivas'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Sivas'ın Kangal ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Y.A. (23) yönetimindeki 73 AE 155 plakalı tır, Sivas-Malatya kara yolunun Abdalboğan mevkisinde devrildi.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Kangal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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