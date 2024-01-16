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        Ulaş'ta sürü yönetimi kursu açıldı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde sürü yönetimi kursu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 11:51 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:54
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        Ulaş'ta sürü yönetimi kursu açıldı
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde sürü yönetimi kursu düzenlendi.

        Ulaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce ilçe merkezinde koyunculukla uğraşan çiftçilere yönelik sürü yönetimi kursu açıldı.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursun hayvan yetiştiriciliği alanında uzman eğitimci Egemen Tuncay tarafından verildiğini söyledi

        Kursa 17 kişinin katıldığını ve 104 saat süreceğini aktaran Coşgun, kurs sonunda başarılı olanlara sertifika verileceğini ifade etti.

        Eğitimci Egemen Tuncay ise eğitimleri Kangal, Akkaraman ırkı koyun yetiştiriciliğinin yoğun olduğu bölgede her gün bir yetiştiricinin ağılında uygulamalı olarak verdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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