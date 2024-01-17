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        Sivasspor, kupa maçının hazırlıklarını tamamladı

        Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 15:34 Güncelleme: 17.01.2024 - 15:42
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        Sivasspor, kupa maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen çalışma, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalıştı.

        Sivasspor, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

        EMS Yapı Sivasspor ile Ankara Keçiörengücü, yarın saat 13.00'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Ömer Tolga Güldibi düdük çalacak.

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