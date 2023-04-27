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İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan özellikle Selçuklular Döneminden kalan eserlerin günümüzde hala değerini koruduğu ve Milli Mücadele zamanında düzenlenen kongreler için kilit nokta olmuş Sivas, tarihi ve kültürel birçok açıdan önem arz ediyor. Selçuklu Dönemi’ne dayanan Gökmedrese, Şifaiye Medresesi, Çifte Minareli Medresesi gibi yapıları sebebiyle Sivas, “Medreseler Şehri” olarak da anılmakta. Konya’dan sonra Selçuklu eserlerine en çok rastlayacağınız bu şehir Milli Mücadele Dönemi’nde sergilediği kararlı duruşu ve kongreleriyle de o dönemin önemine ithafen müzeleştirilmiş yapılara sahiptir. Geniş toprakları sebebiyle geniş kültürel yapılara sahip bu şehrin doğal güzellikleri de ilginizi çekecek.

İşte Sivas’ta Gezilecek Yerler:

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası

Sivas’ın Divriği ilçesinde yer alan ve tarihi beylikler dönemine dayanan yapı bir camii ve hastaneden oluşmaktadır. Bu yapının Türkiye için en önemli özelliği 1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesine giren ilk Türkiye mimari yapısı olmasıdır. Yapının bir diğer ilginç tarafıysa ikindi güneşiyle incelikle yapılmış kapısında insan silüeti belirmesidir. Bunun dışında da camiinin ve darüşşifanın her yerinde birbirinden özel kültürel gösterge niteliği taşıyan işlemecilikler bulunmakta. Darüşşifanın tam merkezinde bulunan havuzla ve taşan su sesleriyle hastalarına ruhani dinginlik veren tedavi yöntemleri kullanılmaktaydı. Tüm bu tarihi ve kültürel özellikleriyle bu yapı Sivas gezilecek yerler listenizin ilk sırası için oldukça değerli bir yapı.

Çifte Minareli Medrese

Sivas’ın Merkezi’nde yer alan Çifte Minareli Medrese Sivas günübirlik gezilecek yerler için bire bir. Günümüze medresenin kapalı kısmı ulaşamadığı için sadece doğu yönündeki iki minaresi kalmıştır. Taç kapısı ve işlemecilikleriyle İlhanlılar dönemi hakkında önem arz eden bu mimari belgeyi ziyaret ettikten sonra tam karşısında kalan Şifaiye Medresesi’ne uğrayabilirsiniz.

Sivas Eğribucak Kayalıkları

Sivaslılar tarafından “Sivadokya” olarak duyacağınız Sivas Eğribucak Kayalıkları şehrin merkezine sadece 23 km uzaklıkta. Görenlerin Mars’a benzettiği kayalıklar; renk tonu ve yüzeyi ile ziyaretçilerini büyülüyor. Sivas’ın yerlileri tarafından bu kayalarda yürümek farklı anlam ifade ediyor. Farklı doğa maceraları arıyor veya ilgileniyorsanız Sivas’a gittiğinizde görmeden mutlaka dönmemelisiniz. Sivas’ta gezilecek yerler doğa yürüyüşlerinizde rengi ve dokusuyla sizi büyüleyecek bir yer burası.

Gökpınar Gölü

Sivas’ın berrak suyu ve yemyeşil doğasının bir araya geldiği kartpostalları andıran manzarasıyla Gökpınar Gölü’ne de mutlaka uğramalısınız. Bir büyük bir küçük gölden oluşan Gökpınar’ın büyük gölü turistik amaçlar için kullanılırken küçük göl alabalık üretimi gibi amaçlarla ziyaret edilmekte. Adını da aldığı gökler gibi maviliğine bayılacağınız göl özellikle Sivas’ta ilkbaharda gezilecek yerlerin başını çekmekte. Gökpınar Gölü, bahar aylarında açan çiçekleri cıvıl cıvıl kuşlarıyla müthiş seyir zevki sunmaktadır.

Şuğul Vadisi

Sivas’ın doğal güzelliklerinden bir diğeri Şuğul Vadisi. Gürün ilçesinde yer alan jeolojik oluşum, berrak suyu yer yer mağaralarıyla Sivas’ın turistik yerlerinden biri. Şuğul Vadisi girişinden başlayarak kanyona uzanan bir yürüyüş yolu bulunmaktadır. Sivas’ta Sevgiliyle Gezilecek Yerler açısından oldukça elverişli olan kanyonun girişinde bulunan tesiste de zaman geçirebilirsiniz.

Taşhan

Sivas’ın Merkezinde yer alan ve günübirlik Sivas turunuz için uğrak noktalarından biri olması gereken bu hanın yapımı 17. Yüzyıl Osmanlısına dayanmaktadır. Oldukça büyük olan ve adını da aldığı gibi taştan yapılma hanın avlusu açıktır. İki katlı Taşhan günümüzde de birçok zanaatkara ve esnafa ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca kahvenizi içebileceğiniz otantik kafeleri de bulunmaktadır. İçinde yer alan revaklar ve taş yapılar sizi Sivas’ta geçmişten günümüze ufak bir yolculuğa çıkarabilir. Sivas’ta sevgiliyle gezilecek yerler açısından da uygun olan Taşhan’da birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Gök Medrese

Sahibiye Medresesi olarak da bilinen Gök Medrese çifte minareli taç kapısı, üzerindeki çeşitli hayvan figürleri, ihtişamlı işlemeleriyle görenlerin ilgisini çekmekte. Yapının özellikle birçok yerinde yapıldığı döneme belge niteliğinde kitabeleri ve bilgileri bulunmakta. Şehrin merkezinde yer alan yapı eski Türk mimarisine merakı olanlar için mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Medreseler Şehri, Sivas’ta yazın gezilecek yerlerden biri olabilecek bu gösterişli yapının farklı açılardan fotoğraflarını çekebilirsiniz.

Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi

Geçmişten günümüze geniş topraklarında birçok medeniyete tarihi olaya ev sahipliği yapmış olan Sivas’ın Milli Mücadele Dönemi’nde de büyük bir rolü vardı. Kongrenin düzenlendiği bir süre karargah olarak kullanılan Sivas’taki bina günümüzde müze olarak kullanılmaktadır. Üç katlı yapı Osmanlı mimarisiyle Milli Mücadele Dönemi’ne ait Atatürk’ün dinlenme odası, kongre salonu dönemindekiyle bire bir muhafaza edilmektedir. Çeşitli arşiv belgelerin ve fotoğrafların sergilendiği müze Sivas’ın olmazsa olmazlarından biridir. Özellikle kış aylarında Sivas’a geldiğinizde Sivas’ta Kışın Gezilecek Yerlerden biri olan müzeden sonra Sivas Arkeoloji Müzesi’ni de ziyaret edebilirsiniz.

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