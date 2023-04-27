Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Seyahat Sivas’ta Gezilecek Yerler: Sivas Mutlaka Görmeniz ve Gezmeniz Gereken Yerler Listesi
ABONE OL

Sivas’ta gezilecek yerler: Sivas mutlaka görmeniz ve gezmeniz gereken yerler listesi

Konya'dan sonra Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip ikinci şehri olan Sivas, geçmişten günümüze çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Sivas'ın bu özelliği şehirdeki tarihi eser sayısını da oldukça artırmıştır. Hala bu değerlerini koruyan Sivas'ta gezilecek çok fazla yer bulunmaktadır.

Sivas’ta Gezilecek Yerler: Sivas Mutlaka Görmeniz ve Gezmeniz Gereken Yerler Listesi
HABERTURK.COM

İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan özellikle Selçuklular Döneminden kalan eserlerin günümüzde hala değerini koruduğu ve Milli Mücadele zamanında düzenlenen kongreler için kilit nokta olmuş Sivas, tarihi ve kültürel birçok açıdan önem arz ediyor. Selçuklu Dönemi’ne dayanan Gökmedrese, Şifaiye Medresesi, Çifte Minareli Medresesi gibi yapıları sebebiyle Sivas, “Medreseler Şehri” olarak da anılmakta. Konya’dan sonra Selçuklu eserlerine en çok rastlayacağınız bu şehir Milli Mücadele Dönemi’nde sergilediği kararlı duruşu ve kongreleriyle de o dönemin önemine ithafen müzeleştirilmiş yapılara sahiptir. Geniş toprakları sebebiyle geniş kültürel yapılara sahip bu şehrin doğal güzellikleri de ilginizi çekecek.

İşte Sivas’ta Gezilecek Yerler:

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası

Sivas’ın Divriği ilçesinde yer alan ve tarihi beylikler dönemine dayanan yapı bir camii ve hastaneden oluşmaktadır. Bu yapının Türkiye için en önemli özelliği 1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesine giren ilk Türkiye mimari yapısı olmasıdır. Yapının bir diğer ilginç tarafıysa ikindi güneşiyle incelikle yapılmış kapısında insan silüeti belirmesidir. Bunun dışında da camiinin ve darüşşifanın her yerinde birbirinden özel kültürel gösterge niteliği taşıyan işlemecilikler bulunmakta. Darüşşifanın tam merkezinde bulunan havuzla ve taşan su sesleriyle hastalarına ruhani dinginlik veren tedavi yöntemleri kullanılmaktaydı. Tüm bu tarihi ve kültürel özellikleriyle bu yapı Sivas gezilecek yerler listenizin ilk sırası için oldukça değerli bir yapı.

Çifte Minareli Medrese

Sivas’ın Merkezi’nde yer alan Çifte Minareli Medrese Sivas günübirlik gezilecek yerler için bire bir. Günümüze medresenin kapalı kısmı ulaşamadığı için sadece doğu yönündeki iki minaresi kalmıştır. Taç kapısı ve işlemecilikleriyle İlhanlılar dönemi hakkında önem arz eden bu mimari belgeyi ziyaret ettikten sonra tam karşısında kalan Şifaiye Medresesi’ne uğrayabilirsiniz.

Sivas Eğribucak Kayalıkları

Sivaslılar tarafından “Sivadokya” olarak duyacağınız Sivas Eğribucak Kayalıkları şehrin merkezine sadece 23 km uzaklıkta. Görenlerin Mars’a benzettiği kayalıklar; renk tonu ve yüzeyi ile ziyaretçilerini büyülüyor. Sivas’ın yerlileri tarafından bu kayalarda yürümek farklı anlam ifade ediyor. Farklı doğa maceraları arıyor veya ilgileniyorsanız Sivas’a gittiğinizde görmeden mutlaka dönmemelisiniz. Sivas’ta gezilecek yerler doğa yürüyüşlerinizde rengi ve dokusuyla sizi büyüleyecek bir yer burası.

Gökpınar Gölü

Sivas’ın berrak suyu ve yemyeşil doğasının bir araya geldiği kartpostalları andıran manzarasıyla Gökpınar Gölü’ne de mutlaka uğramalısınız. Bir büyük bir küçük gölden oluşan Gökpınar’ın büyük gölü turistik amaçlar için kullanılırken küçük göl alabalık üretimi gibi amaçlarla ziyaret edilmekte. Adını da aldığı gökler gibi maviliğine bayılacağınız göl özellikle Sivas’ta ilkbaharda gezilecek yerlerin başını çekmekte. Gökpınar Gölü, bahar aylarında açan çiçekleri cıvıl cıvıl kuşlarıyla müthiş seyir zevki sunmaktadır.

Şuğul Vadisi

Sivas’ın doğal güzelliklerinden bir diğeri Şuğul Vadisi. Gürün ilçesinde yer alan jeolojik oluşum, berrak suyu yer yer mağaralarıyla Sivas’ın turistik yerlerinden biri. Şuğul Vadisi girişinden başlayarak kanyona uzanan bir yürüyüş yolu bulunmaktadır. Sivas’ta Sevgiliyle Gezilecek Yerler açısından oldukça elverişli olan kanyonun girişinde bulunan tesiste de zaman geçirebilirsiniz.

Taşhan

Sivas’ın Merkezinde yer alan ve günübirlik Sivas turunuz için uğrak noktalarından biri olması gereken bu hanın yapımı 17. Yüzyıl Osmanlısına dayanmaktadır. Oldukça büyük olan ve adını da aldığı gibi taştan yapılma hanın avlusu açıktır. İki katlı Taşhan günümüzde de birçok zanaatkara ve esnafa ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca kahvenizi içebileceğiniz otantik kafeleri de bulunmaktadır. İçinde yer alan revaklar ve taş yapılar sizi Sivas’ta geçmişten günümüze ufak bir yolculuğa çıkarabilir. Sivas’ta sevgiliyle gezilecek yerler açısından da uygun olan Taşhan’da birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Gök Medrese

Sahibiye Medresesi olarak da bilinen Gök Medrese çifte minareli taç kapısı, üzerindeki çeşitli hayvan figürleri, ihtişamlı işlemeleriyle görenlerin ilgisini çekmekte. Yapının özellikle birçok yerinde yapıldığı döneme belge niteliğinde kitabeleri ve bilgileri bulunmakta. Şehrin merkezinde yer alan yapı eski Türk mimarisine merakı olanlar için mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Medreseler Şehri, Sivas’ta yazın gezilecek yerlerden biri olabilecek bu gösterişli yapının farklı açılardan fotoğraflarını çekebilirsiniz.

Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi

Geçmişten günümüze geniş topraklarında birçok medeniyete tarihi olaya ev sahipliği yapmış olan Sivas’ın Milli Mücadele Dönemi’nde de büyük bir rolü vardı. Kongrenin düzenlendiği bir süre karargah olarak kullanılan Sivas’taki bina günümüzde müze olarak kullanılmaktadır. Üç katlı yapı Osmanlı mimarisiyle Milli Mücadele Dönemi’ne ait Atatürk’ün dinlenme odası, kongre salonu dönemindekiyle bire bir muhafaza edilmektedir. Çeşitli arşiv belgelerin ve fotoğrafların sergilendiği müze Sivas’ın olmazsa olmazlarından biridir. Özellikle kış aylarında Sivas’a geldiğinizde Sivas’ta Kışın Gezilecek Yerlerden biri olan müzeden sonra Sivas Arkeoloji Müzesi’ni de ziyaret edebilirsiniz.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TikTok kullanıcılarını ikiye böldü! Oturma odasında köpek balığı bakıyor
YAŞAM TikTok kullanıcılarını ikiye böldü! Oturma odasında ...
Evine götürüp aşkını ilan ettiği bankı, belediye geri istedi
YAŞAM 'Aşk acısı' diyerek bank çaldı... Belediyeden çağrı!
Afrika ve Rusya arasındaki mola noktası Iğdır'da kuş halkalaması başladı
YAŞAM Afrika ve Rusya arasındaki mola noktası!
Tarihi Hasanpaşa Hamamı müze olarak hizmet verecek
YAŞAM Tarihi Hasanpaşa Hamamı müze olarak hizmet verecek
8 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa'da doğa canlandı
YAŞAM 8 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa'da doğa canlandı
Anında daha sevilebilir olmanın 7 yolu
YAŞAM Anında daha sevilebilir olmanın 7 yolu
Bunları yapmaktan vazgeçin! Sürekli mutsuz insanların 7 alışkanlığı
YAŞAM Bunları yapmaktan vazgeçin! Sürekli mutsuz insanların ...
Uzmanlar onayladı! Tüm ebeveynlerin uygulaması gereken 9 aile kuralı!
YAŞAM Tüm ebeveynlerin uygulaması gereken uzman onaylı 9 ...
Sizin tercihiniz hangisi olurdu? İşte dünyada en sık ziyaret edilen gezi yerleri
YAŞAM İşte dünyada en sık ziyaret edilen gezi yerleri
Geçmişte olan ancak günümüzde geçerliliğini kaybeden, 'Bu da yapılır mı?' diyeceğiniz 10 garip meslek!
YAŞAM Geçmişte olup artık var olmayan 10 garip meslek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.