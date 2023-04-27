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Sakarya’da gezilecek yerler: Sakarya mutlaka görmeniz ve gezmeniz gereken yerler listesi

Marmara Bölgesi'nde yer alan Sakarya, doğal güzellikleriyle dört mevsim yerli ve yabancıların oldukça sık ziyaret ettiği şehirlerden biridir. Sakarya'nın en turistik ve en çok tanınan bölgesi Sapanca'dır. Enfes doğası ve harika gölü ile burası tatilciler tarafından çok fazla tercih edilmektedir.

Sakarya’da Gezilecek Yerler: Sakarya Mutlaka Görmeniz ve Gezmeniz Gereken Yerler Listesi
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Sakarya, Marmara Bölgesi’nde yer alan doğal güzellikleri ve gölüyle ünlü bir şehirdir. İsmini içinden geçen Sakarya Nehri’nden alan şehrin merkezi Adapazarı’dır. Sakarya; elverişli kaynakları sebebiyle hem su sporları hem de doğa sporları ile farklı deneyimler elde edebileceğiniz bunların yanı sıra da gezmeye doyamayacağınız çok güzel bir şehir. Verimli toprakları, doğal güzellikleri, dağları, dereleri, ormanları ve canlılarıyla turizm açısından çok başarılı. Gürültülü şehir yaşamından kaçmak isteyen çevre illerdeki ziyaretçilerinin ilk kaçamak noktası.

Sakarya Günübirlik Gezilecek Yerler

1)Serdivan Gölpark

Sakarya’ya gelip de görmeden gitmemeniz gereken ve doyamayıp tekrar tekrar gelmek isteyeceğiniz yerlerin başında Serdivan Gölpark geliyor. Adını da aldığı Serdivan ilçesinde bulunan hem gölleri, hem de doğal parkları korunarak eşsiz manzara zevki sunan bu yerde büyüleneceksiniz. Serdivan Gölpark’ta sevdiklerinizle oturup zaman geçirebileceğiniz tesis, doğa yürüyüşleri yapabileceğiniz alanlar ve yılın belli zamanlarında eğlenebileceğiniz konserler düzenlenmekte. Özellikle Sakarya’da ilkbaharda gezilecek yerlerin başında gelen Gölpark’ın yeşilliğiyle mavisinin buluşmasını izlemek ruhunuzu dinlendirecek.

2) Sapanca Gölü

Sakarya’nın doğal güzelliklerinden biri olan Sapanca Gölü şehrin birçok yerinden sunduğu güzel manzarasıyla ziyaretçilerinin ilk uğrak noktalarından biri. Sapanca Gölü, Sakarya’dan başlayarak Kocaeli il sınırlarına kadar uzanmaktadır. Sakarya’da gezilecek yerler doğa listenizin başında yer alacak gölün dağlar ve yeşilliklerle çevrili uzun tahta yollarında yürüyüşler yapabilirsiniz. Doğal göl, su sporları meraklıları tarafından da oldukça rağbet görüyor. Sapanca Gölü’nde sörfler, kürek yarışları ve yelken gibi birçok su sporu yapabilirsiniz.

3)Karasu Plajı

Sakarya’nın Merkezine 55km uzaklıkta olan Karasu Plajı, Sakarya yazın gezilecek yerlerden biridir. Özellikle İstanbul, Kocaeli gibi çevre illerdeki ziyaretçilerin günübirlik gelerek yaz aylarında deniz, kum güneş üçlüsünü tattığı müthiş bir plaja sahip, Karasu. Sakarya’nın hem doğal hem de temiz suyuna eşlik eden upuzun bir plajı bulunuyor. Karasu’nun yerlileri tarafından da suyunun şifa verdiğine dair rivayetler bulunuyor. Yoğun iş hayatından zaman bulamıyorsanız ama yine de deniz havası almak istiyorsanız mavi bayraklı plajlarıyla Karasu Plajı gözdeniz olacak.

4)Sakarya İl Orman Tabiat Parkı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yer alan özellikle ilkbaharda gidip tekrar tekrar zaman geçirmek isteyeceğiniz Sakarya İl Orman Tabiat Parkı doğal manzarasının yanında birçok aktivite yapmanıza da imkan sunuyor. Bisiklet, ATV, binicilik gibi aktivitelere elverişli bu yerde farklı deneyimler elde edebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra bölge piknik, kampçılık gibi aktiviteler yapabileceğiniz alanları da mevcut. Sakarya’nın kışın gezilecek yerlerinden biri olarak da park oldukça elverişli. Özellikle çevresinde bulunan bungalov evlerde yağmurlu ve karlı havalarda konaklayarak tatilinizi daha otantik hale getirebilirsiniz.

Sakarya’da Sevgiliyle Gezilecek Yerler

Sevgilinizle eğlenceli zaman geçirmek ve kısa bir tatil yapmanız için de uygun olan Sakarya keyifli anılarınızın ilk durak noktası. Anılarınızı ölümsüzleştirebileceğiniz doğal manzaraları, gölleri, köprüleri, doğal sit alanlarıyla dolu şehir hem doğal tabiatıyla yeşilliğe doymanızı hem de berrak sularıyla maviliklere doymanızı sağlayacak.

İşte Sakarya’da Sevgiliyle Gezilecek Yerler Listeniz:

1)Acarlar Longozu

Sakarya’nın Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında kalan Acarlar Longozu, büyüleyici doğal manzarasına eşlik eden farklı bitkiler, otantik yollar ve birçok canlıya ev sahipliği yapan bir yer. Peki bu longozda neler bulunuyor? Su üzerinde aşık olacağınız birbirinden güzel nilüferler, menekşeler, lalelerin yanı sıra yer yer gölle bitişik ağaçlarda bulunuyor. Fotoğraf tutkunlarının özellikle tercih ettiği bu doğal sit alanında tatlı su balıkçılığı da yapılıyor. Doğanın huzuruna kapılıp giderken ördeklere ve çulluklara da rastlayabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra bire bir deneyim açısından su bisikletlerini de kullanmanız mümkün.

2)Beşköprü

Sakarya’nın Serdivan ilçesine bağlı olarak bulunan köprü önceleri Justinianus Köprüsü olarak bilinmekteydi. Yapımı Bizans Dönemi’ne dayanan köprü 12 kemere sahiptir. Görkemli yapısıyla ilginizi çekecek taş köprü de fotoğraflar çekilerek anılarınıza bir yenisini ekleyebilirsiniz. Sakarya’nın gezilecek yerlerinden biri olan ve mutlaka görülmesi gereken köprü çevresinin yeşilliklerle dolu olması sebebiyle ilkbahar aylarında seyir zevkini arttıracak bir yerde bulunuyor.

3)Maden Deresi

Belki de Sakarya geziniz boyunca asla unutamayacağınız yerlerden birisi Maden Deresi. Sakarya’nın Kocaali ilçesinde yer alan derenin kartpostalları anımsatan müthiş bir manzarası bulunuyor. Berrak suyunun yanında ve ortamdaki kuş seslerinin altında Maden Deresi’nde meşe, kestane, gürgen gibi birçok ağaç türü bulunuyor. Maden Deresi, Sakarya’da Gezilecek Yerler Doğa için diğerlerine nazaran biraz daha uzak olmasına rağmen seveceğiniz yerlerden birisi olacaktır.

4)Akyazı

Sakarya’nın ilçelerinden olan Akyazı, ziyaretçilerini büyüleyen ve tekrar tekrar gelmek istenilen bir yer. Yaz ve kış aylarında istediğiniz gibi zaman geçirebileceğiniz bu yerde Davlumbaz, Turnalı, Güzlek, Sulucaova, Acelle adlarında sevilen yaylalar bulunmakta. Marmara’nın Karadeniz’i olan Akyazı doğal yaşam meraklıları için bire bir. Bölgede şifalı kaynak suları, birbirinden güzel çam ormanlarının altında kamp imkanları, dağ yürüyüşleri yapabileceğiniz alanlar bulunuyor. Akyazı’nın bir de bölge halkı tarafından çok sevilen Çamlıca Gölü bulunuyor.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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